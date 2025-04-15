Львов (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,90 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Пульс
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
519,60
Экономия при брони: -52,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
530,30
Экономия при брони: -63,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
512,36
Экономия при брони: -29,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
513,71
Экономия при брони: -30,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
504,70
Экономия при брони: -38,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
506,40
Экономия при брони: -39,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
530,70
Экономия при брони: -64,00 грн