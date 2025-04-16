Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
558,24
Экономия при брони: -18,15 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,80
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
513,69
Экономия при брони: -28,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
527,50
Экономия при брони: -43,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
512,97
Экономия при брони: -45,22 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
521,96
Экономия при брони: -64,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
509,20
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
505,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
523,30
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
517,88
Экономия при брони: -59,40 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
514,08
Экономия при брони: -46,04 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
502,54
Экономия при брони: -34,50 грн