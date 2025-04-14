Днепр (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
517,59
Экономия при брони: -33,77 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
521,17
Экономия при брони: -34,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
518,81
Экономия при брони: -37,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
469,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
508,43
Экономия при брони: -22,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
515,90
Экономия при брони: -44,18 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
513,80
Экономия при брони: -26,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
508,17
Экономия при брони: -20,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
539,72
Экономия при брони: -30,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
502,09
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
522,01
Экономия при брони: -25,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
512,99
Экономия при брони: -16,40 грн