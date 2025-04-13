Киев (адрес не указан)
Доступно в 894 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,80
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
530,50
Экономия при брони: -41,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
609,19
Экономия при брони: -92,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
596,35
Экономия при брони: -90,64 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
534,29
Экономия при брони: -23,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis