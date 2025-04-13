Харьков (адрес не указан)
Доступно в 392 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
500,53
Экономия при брони: -29,04 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
520,91
Экономия при брони: -36,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
527,90
Экономия при брони: -35,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,70
Экономия при брони: -18,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Первая аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
531,20
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
516,71
Экономия при брони: -32,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis