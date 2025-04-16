Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
505,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
540,67
Экономия при брони: -43,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
473,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
513,69
Экономия при брони: -47,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
512,31
Экономия при брони: -36,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
537,44
Экономия при брони: -41,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
514,38
Экономия при брони: -33,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
471,90
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
508,53
Экономия при брони: -50,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
509,24
Экономия при брони: -21,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
468,50
Экономия при брони: -11,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
515,45
Экономия при брони: -52,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
509,88
Экономия при брони: -47,27 грн