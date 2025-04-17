Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
536,17
Экономия при брони: -51,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,80
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
558,76
Экономия при брони: -48,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,00
Экономия при брони: -21,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
537,20
Экономия при брони: -48,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
527,90
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
516,92
Экономия при брони: -54,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
516,91
Экономия при брони: -59,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
538,10
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
531,29
Экономия при брони: -46,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
509,55
Экономия при брони: -24,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,80
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
559,11
Экономия при брони: -64,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
501,88
Экономия при брони: -42,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
534,60
Экономия при брони: -45,70 грн