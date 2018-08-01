Артифлекс является комплексным препаратом для лечения патологии опорно-двигательного аппарата. С целью наиболее эффективного применения он выпускается в двух формах — крем для местного применения и растворимый порошок для приема внутрь.

Механизм действия и терапевтические эффекты глюкозамина

Основным действующим веществом Артифлекса, порошка для перорального раствора, является глюкозамина гидрохлорид.

Глюкозамин представляет собой аминосахарид, то есть по химическому составу является низкомолекулярным производным углеводов с включением аминогруппы. Он синтезируется из глюкозы и утилизируется в реакциях синтеза гликозаминогликанов и протеогликанов (Dahmer S., 2008). Глюкозамин участвует во многих биохимических процессах в организме, в том числе синтезе хондроитина. В современной фармакологии глюкозамин представлен в виде двух соединений: глюкозамина гидрохлорид и глюкозамина сульфат. Глюкозамина сульфат требует дополнительных компонентов-стабилизаторов, таким образом его чистота составляет 74%. У глюкозамина гидрохлорида отсутствует сульфатная группа, что способствует достижению 99% чистоты. Именно поэтому в перерасчете на чистое действующее вещество глюкозамина гидрохлорид в дозе 1500 мг эквивалентен 2608 мг глюкозамина сульфату (Owens S., 2004), хотя разница в биодоступности между этими двумя формами настолько незначительна, что не учитывается в клинической практике (Aghazadeh-Habashi А., 2011). Глюкозамин легко абсорбируется слизистой оболочкой ЖКТ и быстро подвергается метаболизму в печени (эффект «первого прохождения»), выводится из организма с калом или мочой. Пиковые концентрации препарата в крови наблюдаются в течение 8 ч после приема внутрь. Период полувыведения препарата достаточно длинный — 68 ч. Это связано прежде всего с высокой степенью связывания глюкозамина с белками — около 90% (Fox B.A., 2007). Биодоступность глюкозамина составляет 26% (Barclay T.S., 1998).

Поскольку глюкозамин является структурным компонентом хрящевого матрикса суставов, традиционно лечение суставной патологии ассоциировали именно с его дополнительным поступлением извне. В дальнейшем были проведены исследования биохимических принципов действия глюкозамина. Механизм его противовоспалительного эффекта основан на ингибировании таких провоспалительных медиаторов, как NO, циклооксигеназа (ЦОГ)-2 и матриксные металлопротеиназы. В дополнение, этот же эффект связан с редукцией ядерного фактора κβ, который индуцируется интерлейкином-1 (Gouze J.N., 2006). В исследованиях (Nakamura H., 2004) также продемонстрировано, что глюкозамин угнетает продукцию катаболических ферментов и маркеров воспаления (например простагландин Е 2 ) хондроцитами и синовиальными клетками, стимулированными интерлейкином-1.

Кроме того, глюкозамин является предшественником гликозаминогликанов (в частности гиалуроновой кислоты и кератансульфата) и протеогликанов, которые содержатся в суставном хряще, межпозвоночном диске и синовиальной жидкости (Henrotin Y., 2012). Данное свойство используется в том числе и в косметологии — за счет увеличения синтеза гиалуроновой кислоты глюкозамин ускоряет заживление ран, увлажняет кожу и способствует уменьшению количества морщин (Bissett D.L., 2006). К тому же он выступает в качестве ингибитора тирозиназы, то есть опосредованно снижает продукцию меланина, поэтому позволяет противостоять развитию гиперпигментации.

В исследованиях (Hua J., 2005) доказано, что локальное применение глюкозамина значительно снижает остроту проявлений адъювантного артрита (экспериментальная модель артрита любого сустава в организме, которая по своему патогенезу близка к ревматоидному артриту).

По данным Кокрановского обзора (Towheed T., 2009), глюкозамин является препаратом выбора в лечении остеоартроза, поскольку способствует улучшению функции сустава, увеличению объема активных и пассивных движений (da Camara C.C., 1998), уменьшению выраженности болевого синдрома и гиперестезии, а также, вероятно, не вызывает побочных эффектов. FDA относит глюкозамин к диетическим добавкам, однако данное средство характеризуется способностью уменьшать выраженность боли, тормозить развитие повреждений и даже восстанавливать хрящ у пациентов с остеоартритом или другими заболеваниями суставов (Kirkham S.G., 2009). Исследования в режиме реального времени (Bruyère O., 2016) демонстрируют, что систематическое применение глюкозамина у больных с остеоартритом отдаляет необходимость дополнительного приема обезболивающих препаратов. Он способствует реструктуризации не только хрящевой и синовиальной ткани, но также и субхондрально расположенных участков кости (Henrotin Y., 2012).

При выборе терапевтической дозы следует учитывать, что для достижения эффекта при системном применении (например в форме таблеток или порошка для приготовления раствора) суточная доза глюкозамина должна составлять не менее 1500 мг. Однако таблетка, содержащая 1,5 г действующего вещества, может показаться пациенту очень большой, а несколько таблеток меньшего размера (и соответственно с меньшим содержанием действующего вещества) могут производить субъективное впечатление передозировки с последующим несоблюдением пациентом назначений врача (Aghazadeh-Habashi А., 2011). Именно поэтому Артифлекс выпускается в форме порошка для приготовления раствора. В одной дозе содержится эквивалент 1500 мг глюкозамина. Порцию порошка растворяют в стакане чистой воды и употребляют внутрь 1 раз в сутки. Для достижения устойчивого терапевтического эффекта препарат необходимо принимать длительными курсами — 4–12 нед каждый. Такие курсы можно повторять 2–3 раза в год, при этом между курсами нужно выдерживать интервал длительностью в 2 мес.

Возможная сфера применения препаратов на основе глюкозамина:

– шейный спондилез (Li Y., 2018);

– остеохондроз (локализованный или распространенный);

– остеоартрит (Matheson A.J., 2003), особенно тазобедренного и коленного сустава;

– прочие воспалительно-дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата;

– после хирургических вмешательств на суставах, включая пластику менисков и тотальное эндопротезирование;

– благодаря своим заживляющим свойствам глюкозамин может использоваться в качестве вспомогательного средства для лечения воспалительных заболеваний кишечника (например болезнь Крона) (Bissett D.L., 2006);

– глюкозамин применяется в косметологии для снижения пигментации кожи и уменьшения количества морщин (Bissett D.L., 2006).

Характеристика компонентов крема Артифлекс

Основной лечебный эффект достигается при применении глюкозамина внутрь в форме порошка для приготовления раствора. Для максимального результата в лечении остеоартритов требуется комплексный подход, который предусматривает не только фармакотерапию, но и лечебную гимнастику, физиотерапию, скелетное вытяжение, а также изменение образа жизни (уменьшение массы тела, пересмотр рациона питания). Усилить терапевтический эффект можно, дополнительно применяя местно крем Артифлекс. Крем наносят на кожу, окружающую пораженный сустав, 2–3 раза в сутки и втирают в течение нескольких минут до полного впитывания. Для достижения устойчивого эффекта курс местного применения крема Артифлекс должен составлять не менее 2 нед. В креме, кроме глюкозамина гидрохлорида, содержатся усиливающие его эффект ибупрофен и аллантоин. Кроме того, для более эффективного проникновения препарата в ткани используется специализированный носитель метилпирролидон.

Метилпирролидон представляет собой препарат из группы кетопирролов. По своей химической структуре он близок к β-лактамам, а кроме того является универсальным растворителем. В медицине используется в качестве инертного универсального носителя для трансдермального проникновения, то есть улучшает проникновение в ткани веществ, которые наносятся на кожу (Ameen D., 2017). Обладает умеренной иммуномодулирующей активностью, что обусловливает потенцирование лечебного эффекта при локальных воспалительных процессах. Это вещество является нетоксичным и неканцерогенным для человека (Schortt J., 2014), однако если Артифлекс в форме крема применять длительное время и в больших количествах, то может наблюдаться своеобразное окрашивание мочи в желтый цвет.

Ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов и является производным пропионовой кислоты. Его противовоспалительное и обезболивающее действие основывается на ингибировании синтеза простагландинов E и F, причем действие осуществляется как на периферическом, так и на центральном уровне. Этот механизм реализуется за счет неизбирательного блокирования ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Благодаря снижению синтеза простагландинов уменьшается выраженность таких проявлений воспалительного процесса, как гиперемия и боль. Причем анальгезирующий эффект обеспечивается благодаря сложному механизму: простагландины повышают раздражительность чувствительных нервных волокон (Ershad M., 2019). Кроме того, присущая ибупрофену антиагрегантная активность позволяет улучшить локальный капиллярный кровоток.

Аллантоин — противовоспалительное средство растительного либо животного происхождения. На сегодня наиболее часто его получают путем экстрагирования из корней растения окопник лекарственный (Symphytum), более известного в народе как живокост. Это средство также известно своими вяжущими и обезболивающими, антиоксидантными и цитопротекторными (da Silva D.M., 2018) свойствами. Обезболивающее действие аллантоина обеспечивается за счет влияния на периферические опиоидные рецепторы (Florentino I.F., 2016). Кроме того, аллантоину свойственны такие эффекты, как снижение раздражения, кератолитическая активность, стимуляция клеточного митоза (Araujo A., 2010).

Особенности применения

Поскольку глюкозамин является низкомолекулярным производным углеводов, то, вероятно, он может включаться в процессы углеводного обмена и влиять на уровень глюкозы в крови. В экспериментах на животных доказано, что глюкозамин включается в процессы обмена глюкозы путем биосинтеза гексозамина (Dostrovsky N.R., 2011). Кроме того, результаты экспериментальных исследований на животных (Kajinuma H., 1975) демонстрируют повышение в крови уровня иммунореактивного глюкагона (который является контринсулярным гормоном) при введении в организм экзогенного глюкозамина.

Таким образом, применение глюкозамина требует осторожности у больных сахарным диабетом (Stumph J.L., 2006). В таких случаях рекомендовано проводить мониторинг уровня глюкозы и гликозилированного гемоглобина в крови, а также коррекцию дозы инсулина или других сахароснижающих препаратов.

Кроме того, поскольку глюкозамин в современной фарминдустрии производится путем гидролиза экзоскелетов ракообразных, необходимо с осторожностью назначать его пациентам с пищевой аллергией на рыбу и моллюсков (Dahmer S., 2008).

Существуют единичные сообщения о потенцировании глюкозамином действия варфарина (Dahmer S., 2008), поэтому пациентам, которые получают антикоагулянты, требуется контроль параметров свертывающей системы крови.

Поскольку высокие дозы метилпирролидона характеризуются тератогенным действием (Shortt J., 2014), применение крема Артифлекс в период беременности противопоказано.

Благодаря локальному применению ибупрофена в составе крема Артифлекс его системное влияние невелико. Однако необходимо помнить о характерных для всех нестероидных противовоспалительных препаратов нежелательных эффектах: гастропатические проявления (боль в области желудка, тошнота, изжога), снижение свертываемости крови, а также нефротоксичность.

Поскольку глюкозамин является нетоксичным веществом, случаев передозировки препарата Артифлекс не зафиксировано. Но пациентам следует иметь в виду, что кратковременное превышение рекомендованной дозы не приведет к усилению терапевтического эффекта. Это связано с тем, что регенерация хрящевой и синовиальной ткани происходит медленно — в течение нескольких месяцев.

Заключение

Дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из ведущих медико-социальных проблем в современном мире. Остеоартрит в общей популяции поражает примерно 10% мужчин и 18% женщин в возрасте старше 60 лет (OARSI, 2016), причем 80% из них имеют двигательные ограничения, существенно ухудшающие качество жизни. Стоит отметить, что заболеваемость остеоартритом неуклонно повышается в связи со старением населения и ростом распространенности ожирения (ESCEO, 2019). Поиск оптимальных стратегий лечения остеоартрита включает уменьшение выраженности симптоматики и, в конечном счете, замедление прогрессирования патологии.

Применение препаратов на основе глюкозамина представляет интерес в связи с их эффектами, направленными на поддержание нормальной структуры хряща и функции суставов наряду с облегчением симптомов заболевания. Две формы препарата Артифлекс позволяют составлять удобную терапевтическую комбинацию, которая обеспечивает как системное, так и локальное воздействие на патологический процесс при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. А отсутствие риска передозировки и минимум побочных эффектов делают Артифлекс перспективным средством для длительного применения.