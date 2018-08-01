Артифлекс (Artiflex) (172521) - инструкция по применению ATC-классификация
Артифлекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
Артифлекс
Фармакодинамика. Артифлекс — препарат, влияющий на обмен в хрящевой ткани. Глюкозамина сульфат представляет собой соль естественного аминомоносахарида глюкозамина с низкой молекулярной массой, тщательно очищенного от макромолекулярных компонентов. Препарат восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости. Повышает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Противовоспалительное действие глюкозамина сульфата обусловлено блокированием образования супероксидных радикалов макрофагами и ингибированием лизосомальных ферментов. Препарат способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, облегчает усвоение кальция в костной ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая выраженность боли в суставах. Сульфаты также участвуют в синтезе глюкозаминогликанов и метаболизме ткани хряща. Сульфатные эфиры боковых цепей в составе протеогликанов имеют большое значение для поддержания эластичности и способности удерживать воду матрикса хряща. Выраженность клинических симптомов уменьшается обычно через 2 нед после начала лечения с сохранением эффекта в течение 8 нед после отмены препарата.
Фармакокинетика. Глюкозамина сульфат быстро и полностью всасывается в тонком кишечнике (90%). Легко проходит через биологические барьеры и проникает в ткани, преимущественно суставного хряща. T½ — 68 ч.
Артифлекс хондро
Фармакодинамика. Основные действующие вещества препарата — натриевая соль хондроитина сульфата А и С (средняя молекулярная масса — 11 000 Да). Хондроитина сульфат — высокомолекулярный мукополисахарид, являющийся основным компонентом протеогликанов, которые вместе с коллагеновыми волокнами образовывают хрящевой матрикс.
Препарат тормозит процесс дегенерации и стимулирует регенерацию хрящевой ткани, обладает хондропротекторным, противовоспалительным, анальгезирующим свойствами; замещает хондроитин сульфат суставного хряща, катаболизированного патологическим процессом; подавляет активность энзимов, которые вызывают деградацию суставного хряща: ингибирует металлопротеиназу, а именно — лейкоцитарную эластазу; снижает активность гиалуронидазы; частично блокирует выброс свободных кислородных радикалов; способствует блокированию хемотаксиса, антигенных детерминант; стимулирует синтез хондроцитами протеогликанов; влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани; позволяет восстановить механическую и эластичную целостность хрящевого матрикса. Противовоспалительный и анальгезирующий эффекты достигаются благодаря снижению выброса в синовиальную жидкость медиаторов воспаления и болевых факторов через синовиоциты и макрофаги синовиальной оболочки, а также вследствие угнетения секреции лейкотриена В и простагландина Е.
Препарат способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, снижению интенсивности боли, предотвращает сжатие соединительной ткани, выполняет роль смазки суставных поверхностей, нормализует продукцию суставной жидкости, улучшает подвижность суставов и качество жизни.
Артифлекс хондро замедляет резорбцию костной ткани и снижает потерю кальция, ускоряет процесс восстановления костной ткани.
Фармакокинетика. После в/м введения хондроитин сульфат проникает в синовиальную жидкость. Cmax в синовиальной жидкости достигается через 4–5 ч после инъекции. Выводится из организма в течение 24 ч. Элиминируется преимущественно почками.
Показания Артифлекс
Артифлекс
Лечение остеоартрита и/или его симптомов, то есть боли и функционального ограничения.
Артифлекс хондро
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз, остеоартроз), остеопороз, пародонтопатия, переломы (для ускорения образования костной мозоли), а также с целью лечения последствий хирургических вмешательств на суставах.
Применение Артифлекс
Артифлекс
Применяют внутрь.
Взрослые пациенты и лица пожилого возраста: содержимое 1 пакета эквивалентно 1,5 г глюкозамина сульфата, растворить в стакане воды и принимать 1 раз в сутки, желательно во время еды.
Курс лечения — 4–12 нед или дольше (при необходимости). По назначению врача терапию можно повторять 2–3 раза в год с интервалом 2 мес, а также при рецидиве заболевания.
Артифлекс хондро
Препарат вводят взрослым в/м по 1 мл через день. В случае хорошей переносимости дозу повышают до 2 мл, начиная с 4–й инъекции. Курс лечения — 25–35 инъекций. Повторные курсы — через 6 мес.
Противопоказания
гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.
Артифлекс
Фенилкетонурия. Период беременности и кормления грудью.
Артифлекс хондро
Склонность к кровотечениям, тромбофлебит, почечная недостаточность.
Побочные эффекты
Артифлекс
Со стороны ЖКТ: боль в желудке, метеоризм, диарея, запор, тошнота, рвота.
Со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, общая слабость.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции в виде разнообразных кожных высыпаний и зуда.
Со стороны органа зрения: расстройство зрения.
Со стороны кожи: выпадение волос.
Артифлекс хондро
При применении препарата у лиц с повышенной чувствительностью к препарату возможны такие нарушения:
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, анафилактический шок, ангионевротический отек;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, эритема, крапивница, дерматит, алопеция; в месте инъекции возможны покраснение и зуд;
со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диспептические явления;
другие: нарушения со стороны органов зрения, кератопатия, головокружение, периферические отеки.
Особые указания
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют.
Дети. Препарат не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Артифлекс
В результате того, что глюкозамин получают из панциря моллюсков, пациенты с аллергией на моллюсков должны принимать Артифлекс с осторожностью.
Порошок для перорального применения содержит сорбит. Пациентам, имеющим редкую наследственную форму непереносимости фруктозы, препарат в этой лекарственной форме применять не рекомендуется.
Пациентам, находящимся на диете с контролируемым содержанием натрия, необходимо принять во внимание наличие натрия в лекарственной форме для перорального применения (151 мг в 1 суточной дозе на 1500 мг).
В начале лечения для пациентов с сахарным диабетом целесообразно проводить контроль уровня глюкозы в крови.
У пациентов с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью препарат применяют только под наблюдением врача.
Больным фенилкетонурией Артифлекс противопоказан, поскольку он содержит аспартам.
Артифлекс хондро
Для достижения стабильного клинического эффекта необходимо не менее 25 инъекций препарата. Эффект сохраняется в течение многих месяцев после окончания лечения. Для предупреждения обострений применяют повторные курсы лечения. Рекомендуется повышение дозы под контролем врача для пациентов с избыточной массой тела, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, при одновременном приеме диуретиков, а также в начале лечения при необходимости быстрого клинического ответа.
При аллергических реакциях или геморрагиях лечение необходимо прекратить.
Взаимодействия
Артифлекс
При сочетанном применении отмечено усиление действия кумариновых антикоагулянтов. В связи с этим пациентам целесообразно проводить контроль показателей коагуляции.
Возможно повышение желудочно-кишечного всасывания тетрациклина. Препарат совместим с НПВП и ГКС.
Артифлекс хондро
При одновременном применении с ГКС и НПВП хондроитин сульфат может снижать потребность в их применении, а также в обезболивающих средствах. Оказывает синергическое действие при одновременном применении с глюкозамином и другими хондропротекторами. Эффективность лечения повышается при обогащении диеты витаминами А, С и солями марганца, магния, меди, цинка и селена.
При одновременном приеме с ацетилсалициловой кислотой или другими антикоагулянтами или антиагрегантами рекомендовано проводить контроль свертываемости крови.
Передозировка
случаев передозировки не отмечалось.
Артифлекс
При случайной передозировке проводят промывание желудка и симптоматическое лечение.
Артифлекс хондро
Предполагается, что при превышении суточной дозы возможное увеличение выраженности проявлений побочного действия препарата. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Актуальная информация
Артифлекс является комплексным препаратом для лечения патологии опорно-двигательного аппарата. С целью наиболее эффективного применения он выпускается в двух формах — крем для местного применения и растворимый порошок для приема внутрь.
Механизм действия и терапевтические эффекты глюкозамина
Основным действующим веществом Артифлекса, порошка для перорального раствора, является глюкозамина гидрохлорид.
Глюкозамин представляет собой аминосахарид, то есть по химическому составу является низкомолекулярным производным углеводов с включением аминогруппы. Он синтезируется из глюкозы и утилизируется в реакциях синтеза гликозаминогликанов и протеогликанов (Dahmer S., 2008). Глюкозамин участвует во многих биохимических процессах в организме, в том числе синтезе хондроитина. В современной фармакологии глюкозамин представлен в виде двух соединений: глюкозамина гидрохлорид и глюкозамина сульфат. Глюкозамина сульфат требует дополнительных компонентов-стабилизаторов, таким образом его чистота составляет 74%. У глюкозамина гидрохлорида отсутствует сульфатная группа, что способствует достижению 99% чистоты. Именно поэтому в перерасчете на чистое действующее вещество глюкозамина гидрохлорид в дозе 1500 мг эквивалентен 2608 мг глюкозамина сульфату (Owens S., 2004), хотя разница в биодоступности между этими двумя формами настолько незначительна, что не учитывается в клинической практике (Aghazadeh-Habashi А., 2011). Глюкозамин легко абсорбируется слизистой оболочкой ЖКТ и быстро подвергается метаболизму в печени (эффект «первого прохождения»), выводится из организма с калом или мочой. Пиковые концентрации препарата в крови наблюдаются в течение 8 ч после приема внутрь. Период полувыведения препарата достаточно длинный — 68 ч. Это связано прежде всего с высокой степенью связывания глюкозамина с белками — около 90% (Fox B.A., 2007). Биодоступность глюкозамина составляет 26% (Barclay T.S., 1998).
Поскольку глюкозамин является структурным компонентом хрящевого матрикса суставов, традиционно лечение суставной патологии ассоциировали именно с его дополнительным поступлением извне. В дальнейшем были проведены исследования биохимических принципов действия глюкозамина. Механизм его противовоспалительного эффекта основан на ингибировании таких провоспалительных медиаторов, как NO, циклооксигеназа (ЦОГ)-2 и матриксные металлопротеиназы. В дополнение, этот же эффект связан с редукцией ядерного фактора κβ, который индуцируется интерлейкином-1 (Gouze J.N., 2006). В исследованиях (Nakamura H., 2004) также продемонстрировано, что глюкозамин угнетает продукцию катаболических ферментов и маркеров воспаления (например простагландин Е2) хондроцитами и синовиальными клетками, стимулированными интерлейкином-1.
Кроме того, глюкозамин является предшественником гликозаминогликанов (в частности гиалуроновой кислоты и кератансульфата) и протеогликанов, которые содержатся в суставном хряще, межпозвоночном диске и синовиальной жидкости (Henrotin Y., 2012). Данное свойство используется в том числе и в косметологии — за счет увеличения синтеза гиалуроновой кислоты глюкозамин ускоряет заживление ран, увлажняет кожу и способствует уменьшению количества морщин (Bissett D.L., 2006). К тому же он выступает в качестве ингибитора тирозиназы, то есть опосредованно снижает продукцию меланина, поэтому позволяет противостоять развитию гиперпигментации.
В исследованиях (Hua J., 2005) доказано, что локальное применение глюкозамина значительно снижает остроту проявлений адъювантного артрита (экспериментальная модель артрита любого сустава в организме, которая по своему патогенезу близка к ревматоидному артриту).
По данным Кокрановского обзора (Towheed T., 2009), глюкозамин является препаратом выбора в лечении остеоартроза, поскольку способствует улучшению функции сустава, увеличению объема активных и пассивных движений (da Camara C.C., 1998), уменьшению выраженности болевого синдрома и гиперестезии, а также, вероятно, не вызывает побочных эффектов. FDA относит глюкозамин к диетическим добавкам, однако данное средство характеризуется способностью уменьшать выраженность боли, тормозить развитие повреждений и даже восстанавливать хрящ у пациентов с остеоартритом или другими заболеваниями суставов (Kirkham S.G., 2009). Исследования в режиме реального времени (Bruyère O., 2016) демонстрируют, что систематическое применение глюкозамина у больных с остеоартритом отдаляет необходимость дополнительного приема обезболивающих препаратов. Он способствует реструктуризации не только хрящевой и синовиальной ткани, но также и субхондрально расположенных участков кости (Henrotin Y., 2012).
При выборе терапевтической дозы следует учитывать, что для достижения эффекта при системном применении (например в форме таблеток или порошка для приготовления раствора) суточная доза глюкозамина должна составлять не менее 1500 мг. Однако таблетка, содержащая 1,5 г действующего вещества, может показаться пациенту очень большой, а несколько таблеток меньшего размера (и соответственно с меньшим содержанием действующего вещества) могут производить субъективное впечатление передозировки с последующим несоблюдением пациентом назначений врача (Aghazadeh-Habashi А., 2011). Именно поэтому Артифлекс выпускается в форме порошка для приготовления раствора. В одной дозе содержится эквивалент 1500 мг глюкозамина. Порцию порошка растворяют в стакане чистой воды и употребляют внутрь 1 раз в сутки. Для достижения устойчивого терапевтического эффекта препарат необходимо принимать длительными курсами — 4–12 нед каждый. Такие курсы можно повторять 2–3 раза в год, при этом между курсами нужно выдерживать интервал длительностью в 2 мес.
Возможная сфера применения препаратов на основе глюкозамина:
– шейный спондилез (Li Y., 2018);
– остеохондроз (локализованный или распространенный);
– остеоартрит (Matheson A.J., 2003), особенно тазобедренного и коленного сустава;
– прочие воспалительно-дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата;
– после хирургических вмешательств на суставах, включая пластику менисков и тотальное эндопротезирование;
– благодаря своим заживляющим свойствам глюкозамин может использоваться в качестве вспомогательного средства для лечения воспалительных заболеваний кишечника (например болезнь Крона) (Bissett D.L., 2006);
– глюкозамин применяется в косметологии для снижения пигментации кожи и уменьшения количества морщин (Bissett D.L., 2006).
Характеристика компонентов крема Артифлекс
Основной лечебный эффект достигается при применении глюкозамина внутрь в форме порошка для приготовления раствора. Для максимального результата в лечении остеоартритов требуется комплексный подход, который предусматривает не только фармакотерапию, но и лечебную гимнастику, физиотерапию, скелетное вытяжение, а также изменение образа жизни (уменьшение массы тела, пересмотр рациона питания). Усилить терапевтический эффект можно, дополнительно применяя местно крем Артифлекс. Крем наносят на кожу, окружающую пораженный сустав, 2–3 раза в сутки и втирают в течение нескольких минут до полного впитывания. Для достижения устойчивого эффекта курс местного применения крема Артифлекс должен составлять не менее 2 нед. В креме, кроме глюкозамина гидрохлорида, содержатся усиливающие его эффект ибупрофен и аллантоин. Кроме того, для более эффективного проникновения препарата в ткани используется специализированный носитель метилпирролидон.
Метилпирролидон представляет собой препарат из группы кетопирролов. По своей химической структуре он близок к β-лактамам, а кроме того является универсальным растворителем. В медицине используется в качестве инертного универсального носителя для трансдермального проникновения, то есть улучшает проникновение в ткани веществ, которые наносятся на кожу (Ameen D., 2017). Обладает умеренной иммуномодулирующей активностью, что обусловливает потенцирование лечебного эффекта при локальных воспалительных процессах. Это вещество является нетоксичным и неканцерогенным для человека (Schortt J., 2014), однако если Артифлекс в форме крема применять длительное время и в больших количествах, то может наблюдаться своеобразное окрашивание мочи в желтый цвет.
Ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов и является производным пропионовой кислоты. Его противовоспалительное и обезболивающее действие основывается на ингибировании синтеза простагландинов E и F, причем действие осуществляется как на периферическом, так и на центральном уровне. Этот механизм реализуется за счет неизбирательного блокирования ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Благодаря снижению синтеза простагландинов уменьшается выраженность таких проявлений воспалительного процесса, как гиперемия и боль. Причем анальгезирующий эффект обеспечивается благодаря сложному механизму: простагландины повышают раздражительность чувствительных нервных волокон (Ershad M., 2019). Кроме того, присущая ибупрофену антиагрегантная активность позволяет улучшить локальный капиллярный кровоток.
Аллантоин — противовоспалительное средство растительного либо животного происхождения. На сегодня наиболее часто его получают путем экстрагирования из корней растения окопник лекарственный (Symphytum), более известного в народе как живокост. Это средство также известно своими вяжущими и обезболивающими, антиоксидантными и цитопротекторными (da Silva D.M., 2018) свойствами. Обезболивающее действие аллантоина обеспечивается за счет влияния на периферические опиоидные рецепторы (Florentino I.F., 2016). Кроме того, аллантоину свойственны такие эффекты, как снижение раздражения, кератолитическая активность, стимуляция клеточного митоза (Araujo A., 2010).
Особенности применения
Поскольку глюкозамин является низкомолекулярным производным углеводов, то, вероятно, он может включаться в процессы углеводного обмена и влиять на уровень глюкозы в крови. В экспериментах на животных доказано, что глюкозамин включается в процессы обмена глюкозы путем биосинтеза гексозамина (Dostrovsky N.R., 2011). Кроме того, результаты экспериментальных исследований на животных (Kajinuma H., 1975) демонстрируют повышение в крови уровня иммунореактивного глюкагона (который является контринсулярным гормоном) при введении в организм экзогенного глюкозамина.
Таким образом, применение глюкозамина требует осторожности у больных сахарным диабетом (Stumph J.L., 2006). В таких случаях рекомендовано проводить мониторинг уровня глюкозы и гликозилированного гемоглобина в крови, а также коррекцию дозы инсулина или других сахароснижающих препаратов.
Кроме того, поскольку глюкозамин в современной фарминдустрии производится путем гидролиза экзоскелетов ракообразных, необходимо с осторожностью назначать его пациентам с пищевой аллергией на рыбу и моллюсков (Dahmer S., 2008).
Существуют единичные сообщения о потенцировании глюкозамином действия варфарина (Dahmer S., 2008), поэтому пациентам, которые получают антикоагулянты, требуется контроль параметров свертывающей системы крови.
Поскольку высокие дозы метилпирролидона характеризуются тератогенным действием (Shortt J., 2014), применение крема Артифлекс в период беременности противопоказано.
Благодаря локальному применению ибупрофена в составе крема Артифлекс его системное влияние невелико. Однако необходимо помнить о характерных для всех нестероидных противовоспалительных препаратов нежелательных эффектах: гастропатические проявления (боль в области желудка, тошнота, изжога), снижение свертываемости крови, а также нефротоксичность.
Поскольку глюкозамин является нетоксичным веществом, случаев передозировки препарата Артифлекс не зафиксировано. Но пациентам следует иметь в виду, что кратковременное превышение рекомендованной дозы не приведет к усилению терапевтического эффекта. Это связано с тем, что регенерация хрящевой и синовиальной ткани происходит медленно — в течение нескольких месяцев.
Заключение
Дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из ведущих медико-социальных проблем в современном мире. Остеоартрит в общей популяции поражает примерно 10% мужчин и 18% женщин в возрасте старше 60 лет (OARSI, 2016), причем 80% из них имеют двигательные ограничения, существенно ухудшающие качество жизни. Стоит отметить, что заболеваемость остеоартритом неуклонно повышается в связи со старением населения и ростом распространенности ожирения (ESCEO, 2019). Поиск оптимальных стратегий лечения остеоартрита включает уменьшение выраженности симптоматики и, в конечном счете, замедление прогрессирования патологии.
Применение препаратов на основе глюкозамина представляет интерес в связи с их эффектами, направленными на поддержание нормальной структуры хряща и функции суставов наряду с облегчением симптомов заболевания. Две формы препарата Артифлекс позволяют составлять удобную терапевтическую комбинацию, которая обеспечивает как системное, так и локальное воздействие на патологический процесс при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. А отсутствие риска передозировки и минимум побочных эффектов делают Артифлекс перспективным средством для длительного применения.