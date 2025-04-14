Днепр (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
157,80
Экономия при брони: -8,80 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
272,00
Экономия при брони: -18,50 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
297,30
Экономия при брони: -43,80 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье