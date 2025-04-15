Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
667,62
Экономия при брони: -41,76 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
259,30
Экономия при брони: -5,70 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
272,20
Экономия при брони: -18,60 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
304,70
Экономия при брони: -51,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
158,00
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
304,70
Экономия при брони: -51,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
304,70
Экономия при брони: -51,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
272,00
Экономия при брони: -18,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
272,30
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн