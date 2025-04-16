Николаев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
706,13
Экономия при брони: -40,47 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
272,00
Экономия при брони: -16,30 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,20
Экономия при брони: -35,50 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
150,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,20
Экономия при брони: -35,50 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн