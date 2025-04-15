Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
158,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
267,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
620,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
259,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн