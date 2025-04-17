Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
158,00
Экономия при брони: -9,30 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,97
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
272,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн