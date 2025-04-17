Винница (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
158,00
Экономия при брони: -8,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
272,30
Экономия при брони: -16,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
157,80
Экономия при брони: -8,70 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
304,70
Экономия при брони: -48,90 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,20
Экономия при брони: -35,40 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
176,90
Экономия при брони: -27,80 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
674,30 грн