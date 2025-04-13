Харьков (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
176,90
Экономия при брони: -23,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 18 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 18 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
291,10 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн