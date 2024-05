фармакодинамика. Глюкозамин — аминомоносахарид, который в физиологических условиях содержится в организме. Глюкозамин и его сульфатные соли (сульфаты) необходимы для биосинтеза гиалуроновой кислоты, синовиальной жидкости и гликозаминогликанов — основного вещества суставного хряща.

Механизм действия глюкозамина и его сульфатных солей заключается в стимуляции синтеза гликозаминогликанов и, соответственно, протеогликанов суставных хрящей.

Кроме того, глюкозамин обладает противовоспалительным действием и подавляет процесс деструкции суставного хряща, благодаря собственным метаболическим свойствам, а также за счет угнетения активности провоспалительного интерлейкина 1.

Сульфатные соли глюкозамина способствуют фиксации ионов серы при синтезе гликозаминогликанов; улучшают трофику суставного хряща; угнетают синтез супероксидных радикалов и подавляют активность лизососмальных ферментов, коллагеназы, фосфолипазы А2 — веществ, способных разрушать суставной хрящ.

Фармакокинетика.

Абсорбция. При приеме per os всасывается из ЖКТ около 90% принятой дозы глюкозамина.

Абсолютная биодоступность глюкозамина у крыс после приема per os глюкозамина сульфата —26% за счет эффекта первого прохождения через печень.

Абсолютная биодоступность у человека неизвестна, но согласно аллометрическим расчетам она аналогична наблюдаемой у крыс, т.е. 20–30%.

Распределение и биотрансформация. После многократного приема per os глюкозамина сульфата в дозе 1500 мг/сут C max, ss в плазме крови —1602±425 нг/мл, t max —1,5–4 ч (медиана —3 ч) после введения.

AUC в равновесном состоянии глюкозамина в плазме крови —14 564±4138 нг·ч/мл.

Глюкозамин с белками плазмы крови не связывается.

Распределение глюкозамина происходит преимущественно во внесосудистой среде (в т.ч. в синовиальной жидкости) с объемом распределения (V d ), превышающим примерно в 37 раз количество воды в организме человека.

Выведение. Терминальный T ½ глюкозамина из плазмы крови — около 15 ч.

Уровень экскреции неизмененного глюкозамина с мочой у человека после приема per os — около 1% от принятой дозы.

Фармакокинетика у особых групп пациентов

Пол. Фармакокинетика глюкозамина у мужчин и у женщин не отличается.

Почечная недостаточность. У пациентов с почечной недостаточностью фармакокинетика глюкозамина не изучалась. Учитывая профиль безопасности глюкозамина, а также незначительное участие почек при элиминации глюкозамина из организма, снижения дозы глюкозамина у пациентов с почечной недостаточностью не требуется.

Нарушение функции печени. У пациентов с нарушением функции печени фармакокинетика глюкозамина не изучалась.