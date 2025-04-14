Одесса (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 37 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
272,00
Экономия при брони: -15,50 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
158,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
157,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Артифлекс крем туба 40 г №1
Корпорация Здоровье
179,90 грн
Артифлекс крем туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
310,00 грн
Артифлекс порошок для орального раствора 1.5 г пакет 4 г №20
Корпорация Здоровье
633,20 грн