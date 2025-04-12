следует избегать длительного применения препарата (более 3–4 нед), а также высоких дозировок (нанесение на большие участки) и применения под окклюзионные повязки. При таком применении возможно системное всасывание бетаметазона валерата и нарушение гормонального баланса.

Содерм следует применять с осторожностью. Кожа лица особенно чувствительна. Поэтому с целью предотвращения развития изменений на коже лица по возможности следует избегать длительной терапии препаратом.

При применении препарата на участках кожи вокруг глаз не допускать его попадания на слизистую оболочку глаз. Следует избегать нанесения препарата на веки — это может вызвать глаукому.

При возникновении раздражения кожи или появлении признаков повышенной чувствительности в связи с применением препарата Содерм лечение необходимо прекратить и подобрать больному адекватную терапию. При наличии инфекции следует назначить соответствующие противогрибковые или антибактериальные средства. Если при этом желаемый эффект быстро не наступает, применение ГКС необходимо прекратить до устранения признаков инфекции.

Любые побочные явления, возникающие при системном применении ГКС, включая супрессию коры надпочечников, могут возникать и при их местном применении, особенно у детей.

Системная абсорбция местных ГКС повышается при их применении в течение длительного периода, при лечении большой поверхности тела или при использовании окклюзионных повязок.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения местных кортикостероидов для беременных не установлена. Назначение этих препаратов возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери существенно превышает потенциальный риск для плода. Препараты этой группы не следует применять в высоких дозах и в течение длительного периода.

В течение беременности принципиально не допускается применение кортикостероидов местного действия на обширных участках или в течение длительного периода из-за возможного системного действия препарата, поскольку это может привести к нарушению регуляции гипоталамо-гипофизарной системы, а также нарушению развития и роста плода. При применении препарата в конце беременности у новорожденных может развиться атрофия надпочечников.

Бетаметазон проникает в грудное молоко. На сегодня неизвестно, может ли местное применение кортикостероидов вследствие системной абсорбции проникать в грудное молоко, поэтому при принятии решения о прекращении грудного вскармливания или отмене препарата необходимо учитывать важность лечения для матери.

Дети. Опыт применения препарата у детей ограничен, поэтому следует избегать длительного применения препарата у этой возрастной группы больных, поскольку в таком случае даже без использования окклюзионных повязок такая терапия может привести к повышенному всасыванию кортикостероидов через кожу.

Не использовать у детей до 1 года. У детей в возрасте старше 1 года препарат применяют 1 раз в сутки не более 2 нед.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.