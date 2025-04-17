Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
307,28
Экономия при брони: -26,94 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,81
Экономия при брони: -15,89 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн