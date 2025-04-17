Киев
Содерм (Soderm)

Содерм (Soderm)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -2,30 грн
299,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
280,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
251,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
299,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -2,30 грн
299,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
272,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
307,28
Экономия при брони: -26,94 грн
280,34 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -2,30 грн
299,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
273,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
280,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
299,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,81
Экономия при брони: -15,89 грн
294,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное