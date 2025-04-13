Киев (адрес не указан)
Доступно в 509 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,93
Экономия при брони: -16,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
316,69
Экономия при брони: -36,94 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
300,32
Экономия при брони: -12,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн