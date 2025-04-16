Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
282,19
Экономия при брони: -21,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
292,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
316,20
Экономия при брони: -16,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
312,66
Экономия при брони: -25,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
315,73
Экономия при брони: -16,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
282,71
Экономия при брони: -13,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
314,30
Экономия при брони: -13,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
313,46
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
317,28
Экономия при брони: -31,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
308,64
Экономия при брони: -23,08 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
300,74
Экономия при брони: -13,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
292,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн