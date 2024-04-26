БЕТАМЕТАЗОН (BETAMETHASONUM)

внутрь взрослым в начале лечения назначают в суточной дозе от 0,25 до 8 мг ежедневно в зависимости от характера заболевания. Детям в начале лечения назначают внутрь в суточной дозе 0,017–0,25 мг/кг массы тела или 0,5–7,5 мг/м2 поверхности тела. При необходимости суточную дозу можно повышать до достижения терапевтического эффекта. После достижения положительных результатов лечения пациента следует перевести на минимальную поддерживающую дозу, постепенно снижая суточную дозу бетаметазона. Отменять бетаметазон после длительной терапии также следует постепенно. Обычно принимают внутрь дробными дозами. Если однократный прием бетаметазона для пациента более удобен, то суточная поддерживающая доза может быть назначена на 1 прием утром.

При парентеральном введении начальная доза бетаметазона для в/м введения составляет от 0,02 до 0,125 мг/кг массы тела в сутки или от 0,6 до 3,75 мг/м2 поверхности тела и назначается с интервалом 12 или 24 ч.

Можно также вводить в/в капельно с изотоническим р-ром натрия хлорида или р-ром декстрозы.

Субконъюнктивально обычно вводят 2 мг бетаметазона.

При местном применении небольшое количество крема, мази или эмульсии осторожно наносят на пораженный участок кожи 1–2 раза в сутки. После достижения терапевтического эффекта можно использовать 1 раз в сутки или через день.