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Производитель: Dermapharm AG

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01024, Киев, пер. К. Гордиенко, 2А
+380442533937
+380442533937
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Найдено: 18 препаратов
Бифон Скин раствор накожный, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, с дозатором, с дозатором, № 1; Мибе Украина
Бифон Скин Раствор накожный, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, с дозатором, с дозатором, № 1 Мибе Украина
В 269 аптеках
от 165,05 грн
Цены в аптеках
Бифон® Лосьон для волос лосьон, флакон, 100 мл; Мибе Украина
Бифон® Лосьон для волос Лосьон, флакон, 100 мл Мибе Украина
В 514 аптеках
от 159,92 грн
Цены в аптеках
Деакура таблетки, 5 мг, флакон, № 50; Dermapharm AG
Деакура Таблетки, 5 мг, флакон, № 50 Dermapharm AG
В 573 аптеках
от 295,80 грн
Цены в аптеках
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,02 мг + 3 мг, блистер, № 28; Dermapharm AG
Дроспифем 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,02 мг + 3 мг, блистер, № 28 Dermapharm AG
В 622 аптеках
от 250,05 грн
Цены в аптеках
Евро Цитрамон таблетки, № 10; Мибе Украина
Евро Цитрамон Таблетки, № 10 Мибе Украина
В 210 аптеках
от 59,90 грн
Цены в аптеках
Каризон крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Каризон Крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 35 аптеках
от 101,71 грн
Цены в аптеках
Каризон мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Каризон Мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 41 аптеке
от 119,70 грн
Цены в аптеках
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21; Dermapharm AG
Левомин 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21 Dermapharm AG
В 435 аптеках
от 228,53 грн
Цены в аптеках
Ниспазм Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, № 20; Мибе Украина
Ниспазм Форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, № 20 Мибе Украина
В 163 аптеках
от 108,00 грн
Цены в аптеках
Преднитоп крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Dermapharm AG
Преднитоп Крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Dermapharm AG
В 229 аптеках
от 110,79 грн
Цены в аптеках
Преднитоп мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Dermapharm AG
Преднитоп Мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Dermapharm AG
В 156 аптеках
от 132,33 грн
Цены в аптеках
Псотриол гель, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, флакон, 30 г, № 1; Dermapharm AG
Псотриол Гель, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, флакон, 30 г, № 1 Dermapharm AG
В 84 аптеках
от 387,84 грн
Цены в аптеках
Псотриол мазь, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, туба, 30 г, № 1; Dermapharm AG
Псотриол Мазь, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, туба, 30 г, № 1 Dermapharm AG
В 358 аптеках
от 301,75 грн
Цены в аптеках
Содерм раствор накожный, 0,1 %, флакон, 30 мл, № 1; Dermapharm AG
Содерм Раствор накожный, 0,1 %, флакон, 30 мл, № 1 Dermapharm AG
В 430 аптеках
от 214,77 грн
Цены в аптеках
Фузикутан крем, 2 %, туба, 5 г, № 1; Dermapharm AG
Фузикутан Крем, 2 %, туба, 5 г, № 1 Dermapharm AG
В 4 аптеках других городов
от 186,50 грн
Цены в других городах
Фузикутан крем, 2 %, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Фузикутан Крем, 2 %, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 310 аптеках
от 183,89 грн
Цены в аптеках
Фузикутан мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Фузикутан Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 229 аптеках
от 174,00 грн
Цены в аптеках
Циклокутан лак для ногтей, 80 мг/г, флакон, 3 г, лечебный, лечебный, № 1; Мибе Украина
Циклокутан Лак для ногтей, 80 мг/г, флакон, 3 г, лечебный, лечебный, № 1 Мибе Украина
В 388 аптеках
от 425,99 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01024, Киев, пер. К. Гордиенко, 2А
+380442533937
+380442533937
Найдено: 18 препаратов
Бифон Скин раствор накожный, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, с дозатором, с дозатором, № 1; Мибе Украина
Бифон Скин Раствор накожный, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, с дозатором, с дозатором, № 1 Мибе Украина
В 269 аптеках
от 165,05 грн
Цены в аптеках
Бифон® Лосьон для волос лосьон, флакон, 100 мл; Мибе Украина
Бифон® Лосьон для волос Лосьон, флакон, 100 мл Мибе Украина
В 514 аптеках
от 159,92 грн
Цены в аптеках
Деакура таблетки, 5 мг, флакон, № 50; Dermapharm AG
Деакура Таблетки, 5 мг, флакон, № 50 Dermapharm AG
В 573 аптеках
от 295,80 грн
Цены в аптеках
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,02 мг + 3 мг, блистер, № 28; Dermapharm AG
Дроспифем 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,02 мг + 3 мг, блистер, № 28 Dermapharm AG
В 622 аптеках
от 250,05 грн
Цены в аптеках
Евро Цитрамон таблетки, № 10; Мибе Украина
Евро Цитрамон Таблетки, № 10 Мибе Украина
В 210 аптеках
от 59,90 грн
Цены в аптеках
Каризон крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Каризон Крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 35 аптеках
от 101,71 грн
Цены в аптеках
Каризон мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Каризон Мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 41 аптеке
от 119,70 грн
Цены в аптеках
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21; Dermapharm AG
Левомин 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21 Dermapharm AG
В 435 аптеках
от 228,53 грн
Цены в аптеках
Ниспазм Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, № 20; Мибе Украина
Ниспазм Форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, № 20 Мибе Украина
В 163 аптеках
от 108,00 грн
Цены в аптеках
Преднитоп крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Dermapharm AG
Преднитоп Крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Dermapharm AG
В 229 аптеках
от 110,79 грн
Цены в аптеках
Преднитоп мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Dermapharm AG
Преднитоп Мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Dermapharm AG
В 156 аптеках
от 132,33 грн
Цены в аптеках
Псотриол гель, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, флакон, 30 г, № 1; Dermapharm AG
Псотриол Гель, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, флакон, 30 г, № 1 Dermapharm AG
В 84 аптеках
от 387,84 грн
Цены в аптеках
Псотриол мазь, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, туба, 30 г, № 1; Dermapharm AG
Псотриол Мазь, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, туба, 30 г, № 1 Dermapharm AG
В 358 аптеках
от 301,75 грн
Цены в аптеках
Содерм раствор накожный, 0,1 %, флакон, 30 мл, № 1; Dermapharm AG
Содерм Раствор накожный, 0,1 %, флакон, 30 мл, № 1 Dermapharm AG
В 430 аптеках
от 214,77 грн
Цены в аптеках
Фузикутан крем, 2 %, туба, 5 г, № 1; Dermapharm AG
Фузикутан Крем, 2 %, туба, 5 г, № 1 Dermapharm AG
В 4 аптеках других городов
от 186,50 грн
Цены в других городах
Фузикутан крем, 2 %, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Фузикутан Крем, 2 %, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 310 аптеках
от 183,89 грн
Цены в аптеках
Фузикутан мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Фузикутан Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 229 аптеках
от 174,00 грн
Цены в аптеках
Циклокутан лак для ногтей, 80 мг/г, флакон, 3 г, лечебный, лечебный, № 1; Мибе Украина
Циклокутан Лак для ногтей, 80 мг/г, флакон, 3 г, лечебный, лечебный, № 1 Мибе Украина
В 388 аптеках
от 425,99 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції