Дроспифем 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,02 мг + 3 мг, блистер, № 28 Dermapharm AG
от 250,05 грн
Левомин 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21 Dermapharm AG
от 228,53 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Дроспифем 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,02 мг + 3 мг, блистер, № 28 Dermapharm AG
от 250,05 грн
Левомин 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21 Dermapharm AG
от 228,53 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції