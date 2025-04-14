Днепр (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
330,83
Экономия при брони: -30,24 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
321,47
Экономия при брони: -20,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
331,80
Экономия при брони: -20,98 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -10,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
309,02
Экономия при брони: -13,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
330,15
Экономия при брони: -20,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
327,05
Экономия при брони: -17,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
316,92
Экономия при брони: -23,67 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
307,60
Экономия при брони: -13,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
305,80
Экономия при брони: -18,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,42
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
312,52
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
314,00
Экономия при брони: -19,74 грн