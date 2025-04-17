Винница (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
309,97
Экономия при брони: -29,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,90
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
315,03
Экономия при брони: -34,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,90
Экономия при брони: -11,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
312,90
Экономия при брони: -32,49 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
315,48
Экономия при брони: -35,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
312,95
Экономия при брони: -28,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
309,70
Экономия при брони: -24,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
321,17
Экономия при брони: -38,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
301,60
Экономия при брони: -2,40 грн