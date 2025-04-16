Николаев (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
311,11
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
312,43
Экономия при брони: -18,32 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
305,57
Экономия при брони: -18,22 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
312,53
Экономия при брони: -27,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
310,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
312,26
Экономия при брони: -19,25 грн