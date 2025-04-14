Харьков (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
305,98
Экономия при брони: -11,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
319,33
Экономия при брони: -28,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
296,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
314,86
Экономия при брони: -19,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Содерм раствор накожный 0.1 % флакон 30 мл №1
Dermapharm AG
285,98
Экономия при брони: -17,78 грн