Фармакодинамика.

Механизм действия

Моксифлоксацин, фторхинолон четвертого поколения, подавляет ДНК-гиразу и топоизомеразу IV, которые необходимы для репликации, восстановления и рекомбинации ДНК бактерий.

Механизм резистентности

Резистентность к фторхинолонам, включая моксифлоксацин, обычно возникает при хромосомных мутациях в генах, кодирующих ДНК-гиразу и топоизомеразу IV. У грамотрицательных бактерий резистентность к моксифлоксацину может возникнуть из-за мутации в mar (мультирезистентность) и qnr (резистентность к хинолонов) системах генов. Перекрестная резистентность с β-лактамами, макролидами и аминогликозидами маловероятна из-за разницы в способе действия.

Предельные значения

Европейским комитетом по определению чувствительности к антибиотикам (EUCAST) установлены следующие предельные значения минимальной подавляющей концентрации (МПК) (мг/л):

виды Staphylococcus S ≤ 0.5, R> 1 Streptococcus A,B,C,G S ≤ 0.5, R> 1 Streptococcus pneumoniae S ≤ 0.5, R> 0.5 Haemophilus influenzae S ≤ 0.5, R> 0.5 Moraxella catarrhalis S ≤ 0.5, R> 0.5 Enterobacteriaceae S ≤ 0.5, R> 1 невидоспецифические S ≤ 0.5, R> 1

Предельные значения in vitro используют для прогнозирования клинической эффективности моксифлоксацина при системном применении. Эти предельные значения могут быть неприемлемыми при применении лекарственного средства местно в глаза, поскольку при местном применении используются большие концентрации и местные физические/химические условия могут влиять на активность препарата в месте введения.

Чувствительность

Распространенность приобретенной резистентности может изменяться географически и во времени для соответствующих видов микроорганизмов, поэтому желательно иметь местную информацию о резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций.

При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, если местная распространенность резистентности такова, что активность моксифлоксацина, по крайней мере против некоторых видов инфекций, сомнительна.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ Аеробные грамположительные микроорганизмы: виды Corynebacterium, включая Corynebacterium diphtheriae Staphylococcus aureus (чувствительные к метициллину) Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus группы viridans Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Enterobacter cloacae Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca Moraxella catarrhalis Serratia marcescens Анаэробные микроорганизмы: Proprionibacterium acnes Другие микроорганизмы: Chlamydia trachomatis УСЛОВНО РЕЗИСТЕНТНЫЕ ВИДЫ Аэробные грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus (устойчивые к метициллину) Staphylococcus, коагулазо-отрицательные виды (устойчивые к метициллину) Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Neisseria gonorrhoeae Другие микроорганизмы Отсутствуют РЕЗИСТЕНТНЫЕ МІКРООРГАНИЗМЫ Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Pseudomonas aeruginosa Другие микроорганизмы Отсутствуют

Доклинические данные по безопасности

В ходе доклинических исследований эффекты после местного применения в глаз наблюдались только при применении дозы, значительно превышавшей максимальную дозу для человека, что указывает на незначительную релевантность при клиническом применении.

Как и при применении других хинолонов, моксифлоксацин также оказался генотоксическим in vitro в клетках бактерий и млекопитающих. Можно делать предположения относительно порогового уровня генотоксичности, поскольку в значительно больших концентрациях эти эффекты могут привести к взаимодействию с бактериальной гиразой и топоизомеразой II во клетках млекопитающих. Во время исследований in vivo, несмотря на высокие дозы моксифлоксацина, никаких доказательств генотоксичности обнаружено не было. Таким образом, терапевтические дозы для человека обеспечивают адекватный уровень безопасности. Никаких признаков канцерогенного действия при доклинических исследованиях у крыс не наблюдалось.

В отличие от других хинолонов, моксифлоксацин не продемонстрировал никаких фототоксических и фотогенотоксичних свойств в ходе расширенных исследований in vitro и in vivo.

Фармакокинетика.

После местного применения препарата Вигамокс®, капли глазные, моксифлоксацин абсорбировавшийся в системный кровоток. Концентрацию моксифлоксацина в плазме определяли у 21 исследуемого — мужчин и женщин, которым закапывали препарат местно в оба глаза 3 раза в день в течение 4 дней. Среднее статистическое значение концентрации Сmax и значение зависимости время/концентрация (AUC) в плазме составляли 2,7 нг/мл и 41,9 нг*ч/мл соответственно. Эти значения примерно в 1600 и 1200 раз ниже, чем средние значения Cmax и AUC, о которых сообщалось после перорального применения терапевтических доз моксифлоксацина, составлявших 400 мг. Период полувыведения моксифлоксацина из плазмы — 13 часов.