Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,07
Экономия при брони: -8,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
304,20
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
306,98
Экономия при брони: -45,56 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
325,37
Экономия при брони: -38,46 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,40
Экономия при брони: -16,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
319,72
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
306,52
Экономия при брони: -28,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн