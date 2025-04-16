Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
313,18
Экономия при брони: -29,81 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
300,20
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
302,73
Экономия при брони: -27,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
300,40
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
305,04
Экономия при брони: -29,98 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
307,41
Экономия при брони: -32,35 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
300,30
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
317,96
Экономия при брони: -43,19 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
327,24
Экономия при брони: -38,04 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
299,03
Экономия при брони: -37,72 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
300,30
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
308,56
Экономия при брони: -34,05 грн