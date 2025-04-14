Киев
Вигамокс® (Vigamox®)

Вигамокс® (Vigamox®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 219 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
278,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
273,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
298,85
Экономия при брони: -29,59 грн
269,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
297,42
Экономия при брони: -21,31 грн
276,11 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
301,81
Экономия при брони: -21,85 грн
279,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
273,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
321,43
Экономия при брони: -29,64 грн
291,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,10
Экономия при брони: -10,90 грн
277,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
313,39
Экономия при брони: -25,77 грн
287,62 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
273,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
308,14
Экономия при брони: -33,07 грн
275,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,70
Экономия при брони: -11,50 грн
277,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
316,62
Экономия при брони: -30,18 грн
286,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
311,37
Экономия при брони: -15,85 грн
295,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
298,57
Экономия при брони: -22,20 грн
276,37 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
280,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
280,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
276,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
265,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
317,35
Экономия при брони: -29,80 грн
287,55 грн
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