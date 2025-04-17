Винница (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
308,92
Экономия при брони: -39,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
306,52
Экономия при брони: -37,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
316,07
Экономия при брони: -46,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
313,35
Экономия при брони: -44,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
285,45
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
300,29
Экономия при брони: -26,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
296,99
Экономия при брони: -28,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis