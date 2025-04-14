Днепр (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
308,65
Экономия при брони: -32,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
307,33
Экономия при брони: -21,07 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
301,00
Экономия при брони: -34,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,60
Экономия при брони: -20,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
314,13
Экономия при брони: -35,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
319,50
Экономия при брони: -41,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
297,25
Экономия при брони: -30,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
304,90
Экономия при брони: -26,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
312,71
Экономия при брони: -37,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
316,96
Экономия при брони: -34,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
325,31
Экономия при брони: -30,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Не болей
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
313,03
Экономия при брони: -27,52 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
319,44
Экономия при брони: -32,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,60 грн