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Активные вещества — “М”МОКСИФЛОКСАЦИН (MOXIFLOXACINUM)

МОКСИФЛОКСАЦИН (MOXIFLOXACINUM) Действующее вещество

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Найдено: 40 препаратов
Вигамокс® капли глазные, 0,5 %, флакон-капельница, 5 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Novartis
Вигамокс® Капли глазные, 0,5 %, флакон-капельница, 5 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Novartis
В 885 аптеках
от 215,79 грн
Цены в аптеках
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Байер
Авелокс® Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Байер
В 692 аптеках
от 416,26 грн
Цены в аптеках
Цитомоксан капли глазные, 0,5 %, флакон в пачке, 5 мл, № 1; Фармак
Цитомоксан Капли глазные, 0,5 %, флакон в пачке, 5 мл, № 1 Фармак
В 673 аптеках
от 148,50 грн
Цены в аптеках
Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер в пачке, № 5; Технолог
Моксифлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер в пачке, № 5 Технолог
В 448 аптеках
от 114,00 грн
Цены в аптеках
Моксикум таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7; Уорлд Медицин
Моксикум Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 Уорлд Медицин
В 412 аптеках
от 188,17 грн
Цены в аптеках
Тамвелер капли глазные, 5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Pharmathen
Тамвелер Капли глазные, 5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Pharmathen
В 405 аптеках
от 180,40 грн
Цены в аптеках
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
В 390 аптеках
от 171,57 грн
Цены в аптеках
Авелокс® раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Байер
Авелокс® Раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Байер
В 306 аптеках
от 782,79 грн
Цены в аптеках
Тимокси таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7; Alkaloid
Тимокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 Alkaloid
В 128 аптеках
от 260,08 грн
Цены в аптеках
Мофлакса® раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 KRKA d.d. Novo Mesto
В 108 аптеках
от 99,00 грн
Цены в аптеках
Монафокс капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; ADAMED PHARMA S.A
Монафокс Капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 ADAMED PHARMA S.A
В 105 аптеках
от 89,00 грн
Цены в аптеках
Моксифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Артериум Лтд
Моксифлоксацин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Артериум Лтд
В 63 аптеках
от 156,18 грн
Цены в аптеках
Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер в пачке, № 7; undefined
Моксифлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер в пачке, № 7
В 58 аптеках
от 168,81 грн
Цены в аптеках
Мофлакса® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7; KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 KRKA d.d. Novo Mesto
В 55 аптеках
от 239,27 грн
Цены в аптеках
Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер в пачке, № 10; undefined
Моксифлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер в пачке, № 10
В 47 аптеках
от 228,83 грн
Цены в аптеках
Атовакс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Кусум
Атовакс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Кусум
В 33 аптеках
от 133,62 грн
Цены в аптеках
Фамокс раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; Фармак
Фамокс Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 Фармак
В 23 аптеках
от 252,10 грн
Цены в аптеках
Моксимак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Моксимак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 20 аптеках
от 132,10 грн
Цены в аптеках
Моксин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Моксин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
В 19 аптеках
от 166,45 грн
Цены в аптеках
Моксифлокс-Инфузия раствор для инфузий, 400 мг, бутылка, 250 мл, № 1; Инфузия
Моксифлокс-Инфузия Раствор для инфузий, 400 мг, бутылка, 250 мл, № 1 Инфузия
В 16 аптеках
от 218,91 грн
Цены в аптеках
Моксифлоксацин-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Корпорация Здоровье
Моксифлоксацин-Фармекс Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 110,34 грн
Цены в аптеках
Моксифлоксацин-Тева раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Тева Украина
Моксифлоксацин-Тева Раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Тева Украина
В 5 аптеках
от 621,14 грн
Цены в аптеках
Моксифлоксацин-Фармекс капли глазные, 5 мг/мл, флакон с крышкой-капельницей, 5 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Моксифлоксацин-Фармекс Капли глазные, 5 мг/мл, флакон с крышкой-капельницей, 5 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 5 аптеках
от 113,67 грн
Цены в аптеках
Мофицин раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Мофицин Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
В 5 аптеках
от 533,60 грн
Цены в аптеках
Максицин концентрат для приготовления инфузионного раствора, 400 мг/20 мл, флакон, 20 мл, № 1; Юрия-Фарм
Максицин Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 400 мг/20 мл, флакон, 20 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 4 аптеках
от 404,77 грн
Цены в аптеках
Моксетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Hetero Drugs
Моксетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Hetero Drugs
В 3 аптеках
от 302,51 грн
Цены в аптеках
Моксифлоксацин-Дарница раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; Дарница
Моксифлоксацин-Дарница Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 Дарница
В 3 аптеках
от 281,57 грн
Цены в аптеках
Моксанацин раствор для инфузий, 1,6 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Mistral Capital Management
Моксанацин Раствор для инфузий, 1,6 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Mistral Capital Management
В 2 аптеках
от 505,03 грн
Цены в аптеках
Авецин-Н раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; ООО "Фармасел"
Авецин-Н Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 ООО "Фармасел"
В 2 аптеках
от 466,20 грн
Цены в аптеках
Авецин-Н раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Авецин-Н Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 1 аптеке
от 439,90 грн
Цены в аптеках
Моксифлоксацин-Виста раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Mistral Capital Management
Моксифлоксацин-Виста Раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Mistral Capital Management
В 5 аптеках других городов
от 417,00 грн
Цены в других городах
Моксимак раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, контейнер полипропиленовый, 250 мл, № 1; Фарматрейд
Моксимак Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, контейнер полипропиленовый, 250 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеке других городов
от 410,76 грн
Цены в других городах
Моксифлоксацин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7; Sandoz
Моксифлоксацин Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 Sandoz
Нет в наличии
Моксивар таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Aurobindo Pharma
Моксивар Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Мофлакса® раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Мофлакса® Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Моксифлоксацин-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Моксифлоксацин-Фармекс Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Тимокси таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Alkaloid
Тимокси Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Alkaloid
Нет в наличии
Моксифлоксацин раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, контейнер полипропиленовый, 250 мл, № 1; Фарматрейд
Моксифлоксацин Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, контейнер полипропиленовый, 250 мл, № 1 Фарматрейд
Нет в наличии
Моксифлоксацин Виосер раствор для инфузий, 1,6 мг/мл, флакон, 250 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Моксифлоксацин Виосер Раствор для инфузий, 1,6 мг/мл, флакон, 250 мл, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Астрафарм
Моксифлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Астрафарм
Нет в наличии
Форма выпуска: капли глазные, таблетки п/о, р-р для инфузий, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.
МОКСИФЛОКСАЦИН (MOXIFLOXACINUM)
CAS №: 151096-09-2 C21H24FN3O4
USPDDN: 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-((4aS,7aS)-октагидро-6H-пирроло (3,4-b)пиридин-6-ил)-4-окси-3-хинолинкарбоновая кислота.
Форма выпуска: капли глазные, таблетки п/о, р-р для инфузий, концентрат для приготовления р-ра для инфузий.

антибактериальный препарат группы фторхинолонов. Оказывает бактерицидное действие. Механизм действия обусловлен ингибированием бактериальных топоизомераз II и IV, что приводит к нарушению синтеза ДНК микробной клетки. In vitro активен в отношении широкого спектра грамотрицательных и грамположительных бактерий, анаэробов, кислотоустойчивых бактерий и атипичных форм, в том числе Mycoplasma, Chlamydia, Legionella. Эффективен в отношении бактерий, резистентных к β-лактамным и макролидным антибиотикам. К моксифлоксацину чувствительны грамположительные бактерии — Staphylococcus aureus (в том числе штаммы, чувствительные к метициллину), Streptococcus pneumoniae (в том числе штаммы, устойчивые к пенициллину и макролидам), Streptococcus pyogenes (группы А), Streptococcus milleri, Streptococcus mitior, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus cohni, Staphylococcus epidermidis (в том числе штаммы, чувствительные к метициллину), Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus simulans, Corynebacterium diphtheriae; грамотрицательные бактерии — Haemophilus influenzae (в том числе штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (в том числе штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Escherichia coli, Enterobacter cloacae; Bordetella pertussis, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter intermedius, Enterobacter sakazakii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Providencia stuartii; анаэробные бактерии — Bacteroides distasonis, Bacteroides eggerthii, Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides unoformis, Fusobacterium spp., Porphyromonas spp. (в том числе Porphyromonas anaerobus, Porphyromonas asaccharolytica, Porphyromonas magnus), Prevotella spp., Propionibacterium spp., Clostridium perfringens, Clostridium ramnosum. Моксифлоксацин также активен в отношении Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Caxiella burnettii. Обладает клинически значимым постантибиотическим эффектом в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (в среднем — 2 ч).
При приеме внутрь быстро и практически полностью всасывается в ЖКТ (прием пищи не влияет на всасывание моксифлоксацина). Абсолютная биодоступность составляет 86–92%. Cmax в плазме крови достигается через 1–2,5 ч и после приема внутрь 400 мг моксифлоксацина составляет 2,5–4,98 мг/л. Связывание с белками плазмы крови составляет 39,4–48%. Хорошо распределяется в тканях и жидкостях организма, объем распределения составляет 3–3,5 л/кг. Создает высокие концентрации в бронхиальном секрете, альвеолярных макрофагах, слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи и бронхиальном секрете, которые превышают уровень моксифлоксацина в крови.
Метаболизируется в печени без участия системы цитохрома Р450 с образованием двух неактивных метаболитов — ацетилглюкуронида и N-сульфата, первый из которых связывается с белками на 89,5%, а второй практически не связывается с альбумином (4,8%). T½ — 12–14 ч. Общий клиренс — 254 мл/мин, почечный клиренс — 50 мл/мин. С мочой выводится 42% (22% в неизмененном виде, 20% — в виде метаболитов), а также с желчью (12% в неизмененном виде, 27% — в виде метаболитов).

инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами у взрослых (18 лет и старше): острый синусит, хронический бронхит в фазе обострения, негоспитальная пневмония, инфекции кожи и мягких тканей, бактериальный конъюнктивит.

внутрь принимают независимо от приема пищи, 400 мг 1 раз в сутки в течение 5–10 дней.
В/в препарат назначают в дозе 400 мг 1 раз в сутки. Длительность лечения зависит от показаний к применению и составляет: при хроническом бронхите в фазе обострения — 5 дней, при негоспитальной пневмонии — 10 дней, при остром синусите — 7 дней, при инфекциях кожи и мягких тканей — 7 дней. Моксифлоксацин можно применять в/в в течение всего курса лечения. Возможно применение в форме р-ра для инфузий на начальных этапах лечения с последующим переходом на прием моксифлоксацина внутрь. Р-р для инфузий следует вводить в/в медленно в течение 60 мин.
Капли. Закапывать по 1 капле в пораженный глаз 3 раза в сутки в течение 4 дней.

период беременности и кормления грудью, возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к моксифлоксацину и другим хинолонам.

со стороны пищеварительной системы: часто — боль в животе, тошнота, диарея, рвота, диспепсия, нарушения вкуса, изменения результатов функциональных печеночных проб; редко — сухость во рту, метеоризм, запор, кандидоз слизистой оболочки полости рта, анорексия, стоматит, глоссит, нарушение функции ЖКТ; в отдельных случаях — гастрит, изменение цвета языка, дисфагия, транзиторная желтуха.
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: часто — головная боль, головокружение; редко — бессонница, нервозность, сонливость, ощущение тревоги, тремор, парестезии; в единичных случаях — галлюцинации, деперсонализация, повышение мышечного тонуса, нарушения координации, ажитация, амнезия, афазия, эмоциональная лабильность, нарушения сна (в том числе парасомнии), расстройства речи, нарушения когнитивных процессов, гипестезия, судороги, спутанность сознания, депрессия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — удлинение интервала Q–T у пациентов с сопутствующей гипокалиемией; редко — тахикардия, АГ, ощущение сердцебиения, удлинение интервала Q–T при нормальном содержании калия в плазме крови; в отдельных случаях — артериальная гипотензия, вазодилатация, периферические отеки.
Со стороны системы крови: редко — лейкопения, увеличение протромбинового времени, эозинофилия, тромбоцитоз; в единичных случаях — снижение уровня тромбопластина, уменьшение протромбинового времени, тромбоцитопения, анемия.
Со стороны обмена веществ: редко — повышение активности амилазы; в единичных случаях — гипергликемия, гиперурикемия, повышение активности ЛДГ.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: редко — артралгия, миалгия; в единичных случаях — артрит, тендопатии.
Со стороны дыхательной системы: редко — одышка; в единичных случаях — БА.
Со стороны половой системы: редко — вагинальный кандидоз, вагинит.
Со стороны мочевыделительной системы: в единичных случаях — нарушение функции почек.
Со стороны органов чувств: в единичных случаях — нарушения зрения, амблиопия, потеря вкусовой чувствительности, паросмия.
Со стороны кожи: редко — сыпь, зуд, повышенное потоотделение.
Аллергические реакции: в единичных случаях — крапивница.
Местные реакции: часто — отек, аллергические реакции, воспаление, боль в месте введения препарата, редко — флебит в месте инфузии.
Прочие: редко — астения, кандидоз, ощущение общего дискомфорта, боль в груди; в отдельных случаях — боль в области таза, отек лица, боль в спине, нарушения показателей лабораторных тестов, боль в ногах.
При применении препарата в форме глазных капель наиболее частым побочным эффектом является кратковременное ощущение дискомфорта в глазу (жжение/покалывание). Другие побочные действия включали головную боль, кератит, боль в глазу, зуд глаза, гиперемию глаза, фарингит и субконъюнктивальное кровоизлияние.

применение препаратов хинолонового ряда связано с возможным риском развития судорожных припадков. Следует с осторожностью применять моксифлоксацин у пациентов с заболеваниями ЦНС, предрасполагающими к возникновению судорог. Не следует назначать моксифлоксацин больным эпилепсией.
При применении моксифлоксацина возможно незначительное удлинение интервала Q–T на ЭКГ. Не следует превышать дозу 400 мг и время инфузии 60 мин. Удлинение интервала Q–T связано с повышенным риском развития желудочковых аритмий, включая torsade de pointes. Следует с осторожностью назначать моксифлоксацин пациентам с заболеваниями, сопровождающимися повышенным риском развития желудочковых аритмий, врожденными или приобретенными заболеваниями, сопровождающимися удлинением интервала Q–T, или получающим препараты, потенциально замедляющие внутрисердечную проводимость.
В связи с риском развития аритмии у пациентов с клинически значимой брадикардией и признаками острой ишемии миокарда моксифлоксацин следует применять с осторожностью. Учитывая, что на фоне терапии фторхинолонами у пациентов пожилого возраста и больных, получающих ГКС, существует риск разрыва сухожилия или развития тендовагинита, при появлении боли или признаков воспаления сухожилия рекомендуется прекратить применение моксифлоксацина. Существует риск развития реакций гиперчувствительности, в том числе анафилаксии при первичном применении препарата. В таких случаях следует немедленно прекратить введение моксифлоксацина и провести соответствующие неотложные мероприятия. Пациентам с нарушениями функции почек (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) коррекции режима дозирования не требуется.
При умеренно выраженных нарушениях функции печени (функциональный класс A, B по Чайлда — Пью) коррекции режима дозирования не требуется. При тяжелом нарушении функции печени применять моксифлоксацин следует с особой осторожностью. При необходимости применения моксифлоксацина кормление грудью следует прекратить.

при одновременном применении моксифлоксацина и ГКС повышается риск развития тендовагинита или разрыва сухожилия. Не выявлено взаимодействия моксифлоксацина с пробенецидом, варфарином, пероральными контрацептивами. Не установлено клинически значимого взаимодействия между моксифлоксацином и глибенкламидом. Моксифлоксацин незначительно изменяет фармакокинетические параметры дигоксина. При одновременном применении моксифлоксацин не влияет на фармакокинетику теофиллина. При парентеральном применении морфина и моксифлоксацина не происходит снижения биодоступности последнего. Инфузионный р-р моксифлоксацина несовместим со следующими инфузионными р-рами: натрия хлорид 10%, натрия хлорид 20%, натрия гидрокарбонат 4,2%, натрия гидрокарбонат 8,4%.

не отмечено каких-либо побочных эффектов у здоровых добровольцев при однократном применении моксифлоксацина в дозах до 1,2 г или в дозе 600 мг/сут в течение 10 дней.
В случае передозировки проводят симптоматическую терапию в соответствии с клинической ситуацией. При пероральной передозировке моксифлоксацина целесообразно применение активированного угля. После в/в введения активированный уголь незначительно (приблизительно на 20%) снижает системную экспозицию моксифлоксацина.