МОКСИФЛОКСАЦИН (MOXIFLOXACINUM) Действующее вещество
антибактериальный препарат группы фторхинолонов. Оказывает бактерицидное действие. Механизм действия обусловлен ингибированием бактериальных топоизомераз II и IV, что приводит к нарушению синтеза ДНК микробной клетки. In vitro активен в отношении широкого спектра грамотрицательных и грамположительных бактерий, анаэробов, кислотоустойчивых бактерий и атипичных форм, в том числе Mycoplasma, Chlamydia, Legionella. Эффективен в отношении бактерий, резистентных к β-лактамным и макролидным антибиотикам. К моксифлоксацину чувствительны грамположительные бактерии — Staphylococcus aureus (в том числе штаммы, чувствительные к метициллину), Streptococcus pneumoniae (в том числе штаммы, устойчивые к пенициллину и макролидам), Streptococcus pyogenes (группы А), Streptococcus milleri, Streptococcus mitior, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus cohni, Staphylococcus epidermidis (в том числе штаммы, чувствительные к метициллину), Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus simulans, Corynebacterium diphtheriae; грамотрицательные бактерии — Haemophilus influenzae (в том числе штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (в том числе штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Escherichia coli, Enterobacter cloacae; Bordetella pertussis, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter intermedius, Enterobacter sakazakii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Providencia stuartii; анаэробные бактерии — Bacteroides distasonis, Bacteroides eggerthii, Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides unoformis, Fusobacterium spp., Porphyromonas spp. (в том числе Porphyromonas anaerobus, Porphyromonas asaccharolytica, Porphyromonas magnus), Prevotella spp., Propionibacterium spp., Clostridium perfringens, Clostridium ramnosum. Моксифлоксацин также активен в отношении Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Caxiella burnettii. Обладает клинически значимым постантибиотическим эффектом в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (в среднем — 2 ч).
При приеме внутрь быстро и практически полностью всасывается в ЖКТ (прием пищи не влияет на всасывание моксифлоксацина). Абсолютная биодоступность составляет 86–92%. Cmax в плазме крови достигается через 1–2,5 ч и после приема внутрь 400 мг моксифлоксацина составляет 2,5–4,98 мг/л. Связывание с белками плазмы крови составляет 39,4–48%. Хорошо распределяется в тканях и жидкостях организма, объем распределения составляет 3–3,5 л/кг. Создает высокие концентрации в бронхиальном секрете, альвеолярных макрофагах, слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи и бронхиальном секрете, которые превышают уровень моксифлоксацина в крови.
Метаболизируется в печени без участия системы цитохрома Р450 с образованием двух неактивных метаболитов — ацетилглюкуронида и N-сульфата, первый из которых связывается с белками на 89,5%, а второй практически не связывается с альбумином (4,8%). T½ — 12–14 ч. Общий клиренс — 254 мл/мин, почечный клиренс — 50 мл/мин. С мочой выводится 42% (22% в неизмененном виде, 20% — в виде метаболитов), а также с желчью (12% в неизмененном виде, 27% — в виде метаболитов).
инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами у взрослых (18 лет и старше): острый синусит, хронический бронхит в фазе обострения, негоспитальная пневмония, инфекции кожи и мягких тканей, бактериальный конъюнктивит.
внутрь принимают независимо от приема пищи, 400 мг 1 раз в сутки в течение 5–10 дней.
В/в препарат назначают в дозе 400 мг 1 раз в сутки. Длительность лечения зависит от показаний к применению и составляет: при хроническом бронхите в фазе обострения — 5 дней, при негоспитальной пневмонии — 10 дней, при остром синусите — 7 дней, при инфекциях кожи и мягких тканей — 7 дней. Моксифлоксацин можно применять в/в в течение всего курса лечения. Возможно применение в форме р-ра для инфузий на начальных этапах лечения с последующим переходом на прием моксифлоксацина внутрь. Р-р для инфузий следует вводить в/в медленно в течение 60 мин.
Капли. Закапывать по 1 капле в пораженный глаз 3 раза в сутки в течение 4 дней.
период беременности и кормления грудью, возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к моксифлоксацину и другим хинолонам.
со стороны пищеварительной системы: часто — боль в животе, тошнота, диарея, рвота, диспепсия, нарушения вкуса, изменения результатов функциональных печеночных проб; редко — сухость во рту, метеоризм, запор, кандидоз слизистой оболочки полости рта, анорексия, стоматит, глоссит, нарушение функции ЖКТ; в отдельных случаях — гастрит, изменение цвета языка, дисфагия, транзиторная желтуха.
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: часто — головная боль, головокружение; редко — бессонница, нервозность, сонливость, ощущение тревоги, тремор, парестезии; в единичных случаях — галлюцинации, деперсонализация, повышение мышечного тонуса, нарушения координации, ажитация, амнезия, афазия, эмоциональная лабильность, нарушения сна (в том числе парасомнии), расстройства речи, нарушения когнитивных процессов, гипестезия, судороги, спутанность сознания, депрессия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — удлинение интервала Q–T у пациентов с сопутствующей гипокалиемией; редко — тахикардия, АГ, ощущение сердцебиения, удлинение интервала Q–T при нормальном содержании калия в плазме крови; в отдельных случаях — артериальная гипотензия, вазодилатация, периферические отеки.
Со стороны системы крови: редко — лейкопения, увеличение протромбинового времени, эозинофилия, тромбоцитоз; в единичных случаях — снижение уровня тромбопластина, уменьшение протромбинового времени, тромбоцитопения, анемия.
Со стороны обмена веществ: редко — повышение активности амилазы; в единичных случаях — гипергликемия, гиперурикемия, повышение активности ЛДГ.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: редко — артралгия, миалгия; в единичных случаях — артрит, тендопатии.
Со стороны дыхательной системы: редко — одышка; в единичных случаях — БА.
Со стороны половой системы: редко — вагинальный кандидоз, вагинит.
Со стороны мочевыделительной системы: в единичных случаях — нарушение функции почек.
Со стороны органов чувств: в единичных случаях — нарушения зрения, амблиопия, потеря вкусовой чувствительности, паросмия.
Со стороны кожи: редко — сыпь, зуд, повышенное потоотделение.
Аллергические реакции: в единичных случаях — крапивница.
Местные реакции: часто — отек, аллергические реакции, воспаление, боль в месте введения препарата, редко — флебит в месте инфузии.
Прочие: редко — астения, кандидоз, ощущение общего дискомфорта, боль в груди; в отдельных случаях — боль в области таза, отек лица, боль в спине, нарушения показателей лабораторных тестов, боль в ногах.
При применении препарата в форме глазных капель наиболее частым побочным эффектом является кратковременное ощущение дискомфорта в глазу (жжение/покалывание). Другие побочные действия включали головную боль, кератит, боль в глазу, зуд глаза, гиперемию глаза, фарингит и субконъюнктивальное кровоизлияние.
применение препаратов хинолонового ряда связано с возможным риском развития судорожных припадков. Следует с осторожностью применять моксифлоксацин у пациентов с заболеваниями ЦНС, предрасполагающими к возникновению судорог. Не следует назначать моксифлоксацин больным эпилепсией.
При применении моксифлоксацина возможно незначительное удлинение интервала Q–T на ЭКГ. Не следует превышать дозу 400 мг и время инфузии 60 мин. Удлинение интервала Q–T связано с повышенным риском развития желудочковых аритмий, включая torsade de pointes. Следует с осторожностью назначать моксифлоксацин пациентам с заболеваниями, сопровождающимися повышенным риском развития желудочковых аритмий, врожденными или приобретенными заболеваниями, сопровождающимися удлинением интервала Q–T, или получающим препараты, потенциально замедляющие внутрисердечную проводимость.
В связи с риском развития аритмии у пациентов с клинически значимой брадикардией и признаками острой ишемии миокарда моксифлоксацин следует применять с осторожностью. Учитывая, что на фоне терапии фторхинолонами у пациентов пожилого возраста и больных, получающих ГКС, существует риск разрыва сухожилия или развития тендовагинита, при появлении боли или признаков воспаления сухожилия рекомендуется прекратить применение моксифлоксацина. Существует риск развития реакций гиперчувствительности, в том числе анафилаксии при первичном применении препарата. В таких случаях следует немедленно прекратить введение моксифлоксацина и провести соответствующие неотложные мероприятия. Пациентам с нарушениями функции почек (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) коррекции режима дозирования не требуется.
При умеренно выраженных нарушениях функции печени (функциональный класс A, B по Чайлда — Пью) коррекции режима дозирования не требуется. При тяжелом нарушении функции печени применять моксифлоксацин следует с особой осторожностью. При необходимости применения моксифлоксацина кормление грудью следует прекратить.
при одновременном применении моксифлоксацина и ГКС повышается риск развития тендовагинита или разрыва сухожилия. Не выявлено взаимодействия моксифлоксацина с пробенецидом, варфарином, пероральными контрацептивами. Не установлено клинически значимого взаимодействия между моксифлоксацином и глибенкламидом. Моксифлоксацин незначительно изменяет фармакокинетические параметры дигоксина. При одновременном применении моксифлоксацин не влияет на фармакокинетику теофиллина. При парентеральном применении морфина и моксифлоксацина не происходит снижения биодоступности последнего. Инфузионный р-р моксифлоксацина несовместим со следующими инфузионными р-рами: натрия хлорид 10%, натрия хлорид 20%, натрия гидрокарбонат 4,2%, натрия гидрокарбонат 8,4%.
не отмечено каких-либо побочных эффектов у здоровых добровольцев при однократном применении моксифлоксацина в дозах до 1,2 г или в дозе 600 мг/сут в течение 10 дней.
В случае передозировки проводят симптоматическую терапию в соответствии с клинической ситуацией. При пероральной передозировке моксифлоксацина целесообразно применение активированного угля. После в/в введения активированный уголь незначительно (приблизительно на 20%) снижает системную экспозицию моксифлоксацина.