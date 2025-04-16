Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
320,39
Экономия при брони: -43,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
303,16
Экономия при брони: -34,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
306,55
Экономия при брони: -29,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
292,43
Экономия при брони: -29,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
293,42
Экономия при брони: -30,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
312,32
Экономия при брони: -25,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
305,00
Экономия при брони: -40,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
301,03
Экономия при брони: -15,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
319,07
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
287,40 грн