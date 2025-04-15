Львов (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
306,74
Экономия при брони: -19,58 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
276,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
301,60
Экономия при брони: -35,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
328,05
Экономия при брони: -41,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
299,70
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
300,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
292,60
Экономия при брони: -26,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
289,30
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
318,10
Экономия при брони: -28,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,00
Экономия при брони: -22,00 грн