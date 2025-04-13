Киев (адрес не указан)
Доступно в 783 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
294,80
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
283,16
Экономия при брони: -21,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
308,34
Экономия при брони: -37,05 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
316,62
Экономия при брони: -25,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
305,61
Экономия при брони: -46,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
303,13
Экономия при брони: -37,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
288,50
Экономия при брони: -10,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Вигамокс® капли глазные 0.5 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis