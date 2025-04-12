особые группы пациентов

Беременность. Лечение ингибиторами АПФ или антагонистами рецепторов ангиотензина II не следует начинать в период беременности. За исключением случаев, когда продолжение лечения ингибитором АПФ/антагонистами рецепторов ангиотензина II является абсолютно необходимым, пациенток, планирующих забеременеть, необходимо перевести на другой антигипертензивный препарат, применение которого в период беременности признано безопасным. Как только будет диагностирована беременность, лечение ингибиторами АПФ/антагонистами рецепторов ангиотензина II следует немедленно прекратить и, в случае необходимости, начать лечение другим препаратом (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности и кормления грудью).

Специальные предостережения

Пациенты с возможным риском возникновения артериальной гипотензии

Пациенты с выраженной активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. У пациентов с выраженной активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы возможно резкое снижение АД и ухудшение функции почек, связанное с применением ингибиторов АПФ, особенно когда ингибитор АПФ или сопутствующее мочегонное лекарственное средство назначают впервые, либо при повышении дозы.

Медицинское наблюдение и контроль АД необходим таким пациентам с выраженной активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, как:

пациенты с тяжелой АГ;

пациенты с декомпенсированной застойной сердечной недостаточностью;

пациенты с гемодинамически значимым нарушением притока и оттока крови в левом желудочке (например стеноз аортального или митрального клапана);

пациенты с односторонним стенозом почечной артерии второй функционирующей почки;

пациенты, у которых существует или возможен риск развития чрезмерного выведение жидкости или хлорида натрия (включая пациентов, принимающих диуретики) из организма;

пациенты с циррозом печени и/или асцитом;

пациенты, перенесшие серьезные оперативные вмешательства или у которых во время анестезии применяли препараты, вызывающие гипотензию.

Перед началом лечения рекомендуется устранить состояния дегидратации, гиповолемии или чрезмерного выведения хлорида натрия (однако у пациентов с сердечной недостаточностью возможность проведения таких корректирующих мероприятий следует тщательно взвесить относительно риска развития объемной перегрузки).

Хирургия. Рекомендуется, чтобы лечение ингибиторами АПФ, такими как рамиприл, по возможности было прекращено за 1 день до операции.

Если это возможно, перед хирургическим вмешательством (включая стоматологию) лечение препаратом следует прекратить или снизить дозу. При проведении экстренных операций дозы лекарственных средств, применяемых для премедикации и анестезии, следует уменьшить.

Пациенты с риском развития сердечной или церебральной ишемии при острой артериальной гипотензии. Начальная фаза лечения требует специального медицинского наблюдения.

Первичный гиперальдостеронизм. Комбинация рамиприла и гидрохлоротиазида не является препаратом выбора для лечения первичного гиперальдостеронизма. Если эта комбинация используется для лечения пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, то контроля уровня калия в плазме крови не требуется.

Применение у пациентов пожилого возраста. Данной категории пациентов увеличение дозы следует проводить с осторожностью. При назначении этого препарата пациентам пожилого возраста, принимающих диуретики, и/или у которых диагностирована сердечная недостаточность, а также больным с нарушениями функции печени или почек, требуется особое внимание. Дозу устанавливает врач индивидуально, в зависимости от реакции пациента на препарат.

Применение у больных с нарушением функции печени. Электролитные нарушения вследствие терапии диуретиками, включая гидрохлоротиазид, может привести к печеночной энцефалопатии у пациентов с заболеваниями печени.

Мониторинг функции почек. Функцию почек следует оценивать перед и во время лечения. Дозу следует корректировать, особенно в первые недели лечения. Особенно тщательный контроль необходим для пациентов с почечной недостаточностью. Существует риск нарушения функции почек, особенно у больных с застойной сердечной недостаточностью или после трансплантации почки.

Почечная недостаточность. У пациентов с заболеванием почек тиазиды могут ускорить развитие уремии. У пациентов с заболеванием почек также может возникнуть эффект кумуляции активного вещества. Если процесс развития почечной недостаточности прогрессирует, о чем свидетельствует рост небелкового азота, надо тщательно пересмотреть и переоценить лечение с учетом прекращения терапии диуретиками.

Нарушения электролитного баланса. Как и для любых пациентов при терапии диуретиками, следует проводить определение электролитов в плазме крови через соответствующие промежутки времени. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут вызывать дисбаланс жидкости или электролитов (гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз). Хотя гипокалиемия может развиться при применении тиазидных диуретиков, сопутствующая терапия рамиприлом может уменьшить действие диуретика, который вызвал гипокалиемию. Риск развития гипокалиемии наиболее высокий у пациентов с циррозом печени, наблюдается увеличение диуреза у пациентов, получающих недостаточное количество электролитов и получающих терапию ГКС или АКТГ. Первое измерение уровня калия в плазме крови следует проводить в течение 1-й недели после начала лечения. Если уровень калия низкий, коррекции дозы не требуется.

Снижение уровня натрия может протекать бессимптомно, поэтому регулярный контроль имеет большое значение. Контроль уровня натрия в плазме крови следует чаще проводить у пациентов пожилого возраста и у пациентов с циррозом печени.

Было продемонстрировано, что тиазиды увеличивают выведение магния, что может привести к гипомагниемии.

Гиперкалиемия. Гиперкалиемия отмечалась у некоторых пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, в том числе Хартил-H. Пациенты, у которых может возникнуть риск развития гиперкалиемии, составляют следующие группы пациентов: пациенты с почечной недостаточностью, пациенты в возрасте старше 70 лет, пациенты с неконтролируемым сахарным диабетом, пациенты, которые применяют соли калия, калийсберегающие диуретики и другие средства, которые приводят к повышению уровня калия в сыворотке крови, повышению уровня активных веществ или за счет таких условий, как обезвоживание, острая сердечная недостаточность, метаболический ацидоз. Если одновременное соблюдение вышеуказанных условий будет целесообразным, то рекомендуется регулярный контроль уровня калия в сыворотке крови.

Печеночная энцефалопатия. Электролитный дисбаланс вследствие терапии диуретиками, включая гидрохлоротиазид, может привести к печеночной энцефалопатии у пациентов с заболеваниями печени, симптомы нарушения функции печени наблюдаются в первые недели или месяцы. В случае возникновения печеночной энцефалопатии лечение необходимо прекратить.

Гиперкальциемия. Гидрохлоротиазид стимулирует реабсорбцию кальция в почках и может привести к гиперкальциемии. Это может привести к ложным показателям теста функции паращитовидной железы.

Ангионевротический отек. Ангионевротический отек был зарегистрирован у больных, которые лечились ингибиторами АПФ, в том числе рамиприлом. В случае возникновения ангионевротического отека лечение препаратом Хартил-H следует прекратить. Лечение симптомов следует начать в кратчайшие сроки. Пациенты должны находиться под наблюдением врача в течение от 12 до 24 ч. Интестинальный ангионевротический отек был зарегистрирован у больных, которых лечили ингибиторами АПФ. Такие больные жаловались на боль в животе (с тошнотой и рвотой или без них).

Анафилактические реакции при десенсибилизации. Вероятность и тяжесть анафилактических и анафилактоидных реакций на яд насекомых и других аллергенов увеличиваются при применении ингибиторов АПФ. Лечение Хартилом-H необходимо прекратить до проведения десенсибилизации.

Нейтропения/агранулоцитоз. Нейтропения/агранулоцитоз наблюдалась редко, информации об угнетении костного мозга не поступало. Рекомендуется контролировать уровень лейкоцитов в крови, возможно возникновение лейкопении. Контроль рекомендуется проводить в начале лечения и у пациентов с нарушением функции почек, а также особенно у пациентов с коллагеновыми сосудистыми заболеваниями (например системная красная волчанка или склеродермия), а также у пациентов, принимавших лекарственные средства, которые вызвали изменения картины крови.

Этнические различия. Ингибиторы АПФ чаще вызывают ангионевротический отек у представителей негроидной расы, чем у европеоидной.

Как и другие ингибиторы АПФ, рамиприл может оказаться менее эффективным для снижения АД у пациентов негроидной расы, возможно, из-за высокой распространенности АГ с низким уровнем ренина у данной категории пациентов.

Спортсмены. Гидрохлоротиазид может дать положительный результат при проведении теста на допинг-контроль.

Метаболизм и эндокринные эффекты. Тиазидные диуретики могут привести к снижению толерантности к глюкозе. Больным сахарным диабетом может потребоваться коррекция дозы инсулина или перорального гипогликемического препарата. Во время лечения тиазидными диуретиками латентный сахарный диабет может перейти в активную форму.

Тиазидные диуретики также могут повысить уровень ХС и ТГ.

Возможно развитие гиперурикемии или острого приступа подагры у некоторых больных при применении тиазидных диуретиков.

Кашель. При применении ингибиторов АПФ возможно появление кашля. Характерно, что кашель является непродуктивным, стойким и проходит после прекращения терапии. Возможность появления кашля, вызванного ингибиторами АПФ, должна рассматриваться при осуществлении дифференциальной диагностики кашля.

Другие. Реакция на препарат может возникнуть у пациентов с/или аллергией или БА в анамнезе. Информации об обострении системной красной волчанки не поступало.

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы с помощью лекарственных средств, содержащих алискирен.

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы путем комбинированного применения препарата Хартил-H и алискиреном не рекомендуется, поскольку при этом существует повышенный риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и возникновения изменений в функции почек (включая ОПН).

Пациентам с сахарным диабетом или нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации 60 мл/мин) комбинированное применение препарата Хартил-H и алискирена противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Если терапия двойной блокадой рассматривается как необходимая мера, лечение следует проводить под наблюдением специалистов и осуществлять мониторинг функции почек, контролировать уровень электролитов и АД.

Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не следует применять у пациентов с диабетической нефропатией.

Непереносимость лактозы. Препарат содержит моногидрат лактозы. Его не следует назначать пациентам с редкими наследственными нарушениями толерантности к галактозе, наследственным дефицитом лактазы саами или синдромом нарушения всасывания глюкозы-галактозы.

Не рекомендуется употреблять алкогольные напитки во время лечения.

С осторожностью назначают больным подагрой, а также сахарным диабетом, особенно тем, которые применяют инсулин и пероральные противодиабетические средства.

Экстракорпоральные методы лечения, которые приводят в контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями, такие как диализ или гемофильтрация с определенными мембранами с высокой гидравлической проницаемостью (например полиакрилонитриловыми), а также аферез ЛПНП с декстрин сульфатом, вследствие повышенного риска тяжелых анафилактических реакций. Если необходимо такое лечение, следует рассмотреть вопрос об использовании другого типа диализной мембраны или иного класса антигипертензивных средств.

Период беременности и кормления грудью. Рамиприл не рекомендуется применять в I триместр беременности и противопоказан в течение II и III триместра беременности.

Эпидемиологические данные о риске тератогенности после применения ингибиторов АПФ в I триместр беременности не были убедительными, однако нельзя исключить незначительное повышение риска. Если продолжение терапии ингибитором АПФ считается необходимым, пациентам, которые планируют беременность, необходимо перейти на альтернативный антигипертензивный препарат, который имеет установленный профиль безопасности для применения во время беременности. Если беременность диагностирована, лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и начать альтернативную терапию. Известно, что применение ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности вызывает у человека фетотоксичность (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержку окостенения костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия). Если ингибитор АПФ применяется во II триместр беременности, рекомендуется УЗИ функции почек и черепа. Новорожденных, матери которых принимали ингибиторы АПФ, следует тщательно обследовать на предмет гипотензии, олигурии и гиперкалиемии. Существует ограниченный опыт применения лекарственного средства в период беременности, особенно в I триместр беременности. Исследования на животных недостаточны. Гидрохлоротиазид проникает через плаценту. На основании фармакологического механизма действия гидрохлоротиазид и его применение во II и III триместр беременности может привести к таким побочным эффектам у плода и новорожденного, как желтуха, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопения. Гидрохлоротиазид противопоказан при гестационном отеке, гестационной гипертензии или преэклампсии, применение препарата может привести к уменьшению количества плазмы крови и плацентарной гипоперфузии. Гидрохлоротиазид противопоказан при АГ у беременных за исключением редких ситуаций, когда польза превышает риск. Поскольку нет достаточной информации относительно применения рамиприла во время кормления грудью, его не рекомендуют применять и назначают альтернативные средства лечения с установленным профилем безопасности, особенно если только что или преждевременно родился малыш.

Кормления грудью. Препарат Хартил-H противопоказано применять в период кормления грудью. Количество рамиприла и гидрохлоротиазида, проникающего в грудное молоко, таково, что при применении терапевтических доз рамиприла и гидрохлоротиазида младенец, находящийся на грудном вскармливании, может подвергнуться их влиянию. Поскольку нет надлежащих данных относительно применения рамиприла в период кормления грудью, желательно отдавать предпочтение другим лекарственным средствам, применение которых в период кормления грудью является более безопасным, особенно при грудном вскармливании новорожденных или недоношенных младенцев. Гидрохлоротиазид проникает в грудное молоко. Применение тиазида у кормящих грудью сопровождалось уменьшением или даже полным прекращением выработки молока. Могут возникать повышенная чувствительность к производным сульфонамида, гипокалиемия и ядерная желтуха. Поскольку сочетание их действующих веществ может приводить к тяжелым нежелательным эффектам у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, следует принять решение о прекращении или грудного кормления, или лечения в зависимости от важности этой терапии для матери.

Дети. Препарат не рекомендуется назначать детям из-за отсутствия данных относительно безопасности и эффективности в этой возрастной группе.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Некоторые побочные эффекты (например такие симптомы снижения АД, как головокружение) могут повлиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Эти побочные реакции наблюдались в начале лечения или при переходе с других препаратов. После приема первой дозы или при повышении дозы не рекомендуется управлять автомобилем или работать с механизмами в течение нескольких часов.