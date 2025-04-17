Винница (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
395,84
Экономия при брони: -60,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
402,09
Экономия при брони: -70,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
366,90
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
395,36
Экономия при брони: -63,65 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
390,08
Экономия при брони: -58,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
384,69
Экономия при брони: -52,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
385,05
Экономия при брони: -52,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
394,79
Экономия при брони: -52,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
395,09
Экономия при брони: -64,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis