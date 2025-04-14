Одесса (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
400,45
Экономия при брони: -33,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
382,39
Экономия при брони: -14,14 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,90
Экономия при брони: -18,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
413,03
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
396,48
Экономия при брони: -20,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
395,75
Экономия при брони: -51,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis