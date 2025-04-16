Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
352,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
386,59
Экономия при брони: -20,49 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
194,37
Экономия при брони: -24,22 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
379,37
Экономия при брони: -51,42 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
387,11
Экономия при брони: -42,42 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
390,53
Экономия при брони: -62,58 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
389,48
Экономия при брони: -61,48 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
392,13
Экономия при брони: -64,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
381,63
Экономия при брони: -46,04 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
376,78
Экономия при брони: -49,87 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
349,10
Экономия при брони: -11,30 грн