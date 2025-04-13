Киев (адрес не указан)
Доступно в 552 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
382,40
Экономия при брони: -26,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
400,48
Экономия при брони: -60,87 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
174,49
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
370,85
Экономия при брони: -25,54 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
379,21
Экономия при брони: -42,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
385,29
Экономия при брони: -39,98 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis