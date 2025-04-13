Киев
Хартил®-H (Hartil®-H)

Хартил®-H (Hartil®-H)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 552 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
335,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
318,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
343,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
324,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
355,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
382,40
Экономия при брони: -26,90 грн
355,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
338,50 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
400,48
Экономия при брони: -60,87 грн
339,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
174,49
Экономия при брони: -5,54 грн
168,95 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
320,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
337,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
345,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
343,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
334,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
370,85
Экономия при брони: -25,54 грн
345,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
379,21
Экономия при брони: -42,83 грн
336,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
385,29
Экономия при брони: -39,98 грн
345,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
343,50 грн
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