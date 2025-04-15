Днепр (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
401,27
Экономия при брони: -56,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
395,16
Экономия при брони: -49,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
383,50
Экономия при брони: -43,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
402,57
Экономия при брони: -34,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
392,82
Экономия при брони: -46,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
380,23
Экономия при брони: -34,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
380,48
Экономия при брони: -12,19 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
393,50
Экономия при брони: -49,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
377,53
Экономия при брони: -35,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
380,09
Экономия при брони: -37,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
359,76
Экономия при брони: -14,90 грн