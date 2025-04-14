Харьков (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
391,17
Экономия при брони: -23,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
391,20
Экономия при брони: -22,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
406,33
Экономия при брони: -56,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
400,93
Экономия при брони: -50,77 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,30 грн