Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
374,00
Экономия при брони: -27,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
394,38
Экономия при брони: -69,11 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
390,87
Экономия при брони: -39,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
370,60
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
192,05
Экономия при брони: -29,41 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
387,70
Экономия при брони: -49,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
385,28
Экономия при брони: -49,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
370,10
Экономия при брони: -23,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
382,06
Экономия при брони: -15,49 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
367,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
335,95
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
385,63
Экономия при брони: -19,86 грн