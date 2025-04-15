Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
379,70
Экономия при брони: -40,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
374,55
Экономия при брони: -38,57 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,70
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
377,70
Экономия при брони: -38,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,80
Экономия при брони: -30,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
376,10
Экономия при брони: -36,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
369,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
359,60
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
397,09
Экономия при брони: -56,82 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
360,80
Экономия при брони: -21,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
363,20
Экономия при брони: -23,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блистер №28
Egis
189,75
Экономия при брони: -20,10 грн