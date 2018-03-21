повышение смертности у пациентов пожилого возраста с деменцией. У пациентов с психическими расстройствами, принимающих антипсихотические препараты, в том числе галоперидол, зарегистрированы единичные случаи внезапной смерти (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

У пациентов пожилого возраста с психозом на фоне деменции, получающих антипсихотические препараты, отмечается повышенный риск летального исхода. Анализ исследований (модальная продолжительность 10 нед) в основном с участием пациентов, принимавших атипичные антипсихотические препараты, выявил, что риск летального исхода у пациентов, получавших лечение, в 1,6–1,7 раза превышает таковой у пациентов, принимавших плацебо. В ходе 10-недельного контролируемого исследования частота летальных исходов у пациентов, получавших лечение, составила около 4,5%, а в группе плацебо — около 2,6%. Хотя причины смерти были различными, большинство летальных случаев представляли собой сердечно-сосудистые (например сердечная недостаточность, внезапная смерть) или инфекционные (например пневмония). Наблюдательные исследования дают основания полагать, что применение галоперидола у пациентов пожилого возраста также связано с повышенной смертностью. Эта связь может быть более выражена при применении галоперидола, чем при приеме атипичных антипсихотических препаратов; отчетливо проявляется в первые 30 дней после начала лечения и сохраняется не менее 6 мес. Насколько это зависит от применяемого лекарственного средства, а в какой — от характеристик пациента, еще не выяснено.

Галоперидол-Рихтер, р-р для инъекций, не предназначен для лечения нарушений поведения, связанных с деменцией.

Действие на сердечно-сосудистую систему. При применении галоперидола, кроме редких сообщений о внезапной смерти, зарегистрированы единичные случаи удлинения интервала Q–T и/или желудочковой аритмии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Риск указанных расстройств возрастает при применении высоких доз препарата, в случае достижения высоких концентраций препарата в плазме крови у пациентов, склонных к таким нарушениям, или при парентеральном применении, особенно при в/в введении.

Галоперидол-Рихтер, р-р для инъекций, предназначен только для в/м введения. Однако при введении галоперидола в/в необходим постоянный ЭКГ-контроль для выявления удлинения интервала Q–Tc и желудочковых аритмий.

Рекомендуется соблюдать осторожность при применении у пациентов с брадикардией, заболеваниями сердца, удлинением интервала Q–Tc в семейном анамнезе или со злоупотреблением алкоголем в больших дозах в анамнезе. Также осторожность необходима при лечении пациентов с потенциально высокими концентрациями препарата в плазме крови (см. ООСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Медленные метаболизаторы фермента CYP 2D6).

До начала лечения рекомендуется сделать исходную ЭКГ. В ходе терапии следует оценить необходимость контроля ЭКГ с целью выявления удлинения интервала Q–Tc и желудочковых аритмий у всех пациентов. Постоянный контроль ЭКГ необходим при повторном введении препарата. У пациентов, которым Галоперидол-Рихтер, р-р для инъекций, был предназначен для профилактики или лечения послеоперационной тошноты и рвоты, постоянный контроль ЭКГ рекомендуется проводить в течение 6 ч после инъекции.

Во время терапии дозу нужно снизить в случае удлиненного интервала Q–Tc. Галоперидол следует немедленно отменить, если интервал Q–Tc превышает 500 мс.

Нарушения электролитного баланса, такие как гипокалиемия и гипомагниемия, повышают риск развития желудочковых аритмий и должны быть откорректированы до начала лечения галоперидолом. Поэтому рекомендуется предварительный и периодический контроль концентраций электролитов.

Также зарегистрированы тахикардия и артериальная гипотензия (в том числе ортостатическая гипотензия) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При назначении галоперидола пациентам с артериальной гипотензией или ортостатической гипотензией рекомендуется соблюдать осторожность.

Цереброваскулярные события. В рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях при применении некоторых атипичных антипсихотических препаратов у пациентов с деменцией отмечалось повышение риска возникновения цереброваскулярных побочных эффектов примерно в 3 раза. В наблюдательных исследованиях, в которых сравнивалась частота инсульта у пациентов пожилого возраста, получавших любой антипсихотическое препарат, и у пациентов, не принимавших таких лекарственных средств, выявлена повышенная частота инсульта в первой группе пациентов. Эта частота может быть выше при применении всех бутирофенонов, включая галоперидол. Механизм повышения риска неизвестен. Нельзя исключить повышение риска у других пациентов. Галоперидол-Рихтер следует применять с осторожностью у пациентов с фактором риска развития инсульта.

Злокачественный нейролептический синдром. Применение галоперидола ассоциируется с развитием злокачественного нейролептического синдрома — редкой реакции по типу идиосинкразии, характеризующейся гипертермией, генерализованной ригидностью, вегетативной лабильностью, нарушением сознания и повышением активности КФК в плазме крови. Ранним признаком данного синдрома часто является гипертермия. С появлением этих симптомов следует немедленно прервать лечение антипсихотическими препаратами и в условиях тщательного наблюдения начать соответствующую поддерживающую терапию.

Поздняя дискинезия. Поздняя дискинезия может возникать у некоторых пациентов при длительном применении или отмене препарата. Синдром главным образом характеризуется непроизвольными ритмическими движениями языка, лица, рта или челюсти. Эти признаки у некоторых больных отмечаются постоянно. Синдром может маскироваться, когда восстанавливают курс терапии, повышают дозу или назначают другой антипсихотическое препарат. При появлении симптомов поздней дискинезии необходимо рассмотреть возможность отмены всех антипсихотических препаратов, включая Галоперидол-Рихтер.

Экстрапирамидные симптомы. Могут возникать экстрапирамидные симптомы, например тремор, ригидность, гиперсаливация, брадикинезия, акатизия и острая дистония.

Применение галоперидола ассоциируется с развитием акатизии, которая характеризуется субъективно неприятным или тревожным беспокойством и необходимостью все время быть в движении и часто сопровождается невозможностью сидеть или стоять спокойно. Наиболее вероятным является развитие акатизии в течение первых нескольких недель лечения. Для пациентов с такими симптомами повышение дозы может быть вредным.

Острая дистония может возникнуть в течение первых нескольких дней лечения препаратом Галоперидол-Рихтер, но также сообщалось о более позднем ее начале или развитии после повышения дозы. Симптомами дистонии могут быть, но не ограничиваются ими: кривошея, ужимки, спазм жевательных мышц (тризм), выпячивание языка и необычные движения глаз, включая окулогирный криз. У пациентов мужского пола и лиц более молодого возраста риск развития таких реакций выше. Развитие острой дистонии может требовать отмены препарата.

При необходимости купирования экстрапирамидных симптомов можно применять противопаркинсонические препараты с антихолинергическим действием, однако их назначение в обычной практике как профилактическое мероприятие не рекомендуется. Если нужно одновременное лечение антипаркинсоническим препаратом, возможно, для такой терапии придется отменить Галоперидол-Рихтер, если назначенный препарат выводится быстрее, чем галоперидол, чтобы избежать развития или обострения экстрапирамидных симптомов. При одновременном применении антихолинергических, в том числе противопаркинсонических средств, с препаратом Галоперидол-Рихтер необходимо помнить о возможности повышения внутриглазного давления.

Приступы/судороги. Сообщалось, что применение галоперидола может вызвать судороги.

Лечение больных эпилепсией или больных с повышенной склонностью к судорожным состояниям (например синдром отмены при алкоголизме или церебральные нарушения) требует осторожности.

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей . Поскольку галоперидол метаболизируется в печени, рекомендуется снижение дозы и соблюдение мер предосторожности при лечении пациентов с печеночной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ и Фармакодинамика). Сообщалось об отдельных случаях нарушения функции печени или гепатита, чаще всего холестатического (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Нарушения со стороны эндокринной системы. Тироксин может усилить токсичность галоперидола. Антипсихотическую терапию у пациентов с гипертиреозом следует применять с осторожностью и только в сочетании с терапией, направленной на достижение эутиреоидного состояния.

Гормональные эффекты антипсихотических нейролептических препаратов включают гиперпролактинемию, которая может привести к галакторее, гинекомастии и олиго- или аменорее (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Исследование культур тканей показывает, что пролактин может стимулировать рост опухолевых клеток молочной железы у человека. Хотя четкой связи между применением антипсихотических препаратов и раком молочной железы у человека в клинических и эпидемиологических исследованиях не выявлено, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с соответствующим медицинским анамнезом. У пациентов с исходной гиперпролактинемией и пациентов с возможными пролактинзависимыми опухолями Галоперидол-Рихтер необходимо применять с осторожностью.

Очень редко сообщалось о случаях гипогликемии и синдрома неадекватной секреции АДГ (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Венозная тромбоэмболия. При применении антипсихотических препаратов сообщалось о случаях возникновения венозной тромбоэмболии. Поскольку у пациентов, получающих лечение антипсихотическими средствами, часто присутствуют приобретенные факторы риска развития венозной тромбоэмболии, которые должны быть выявлены до начала и в ходе лечения галоперидолом, также необходимо принять профилактические меры.

Ответ на лечение и отмена препарата. При шизофрении ответ на лечение антипсихотическими препаратами может быть отсрочен.

В случае отмены антипсихотических препаратов симптомы, связанные с основным заболеванием, могут не обновляться и не проявляться в течение нескольких недель или месяцев.

Были очень редкие сообщения об острых симптомах отмены (включая тошноту, рвоту и бессонницу), возникших после резкого прекращения применения антипсихотических препаратов в высоких дозах. Рекомендуется постепенное снижение дозы в качестве меры предотвращения.

Пациенты с депрессией. Не рекомендуется применять Галоперидол-Рихтер в качестве монотерапии у пациентов с преобладанием симптомов депрессии. Его можно комбинировать с антидепрессантами для лечения состояний, характеризующихся сочетанием депрессии и психоза (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Переход от мании к депрессии. Существует риск перехода мании в депрессию у пациентов, получающих лечение по поводу маниакальных эпизодов биполярного расстройства. Тщательное наблюдение за пациентами относительно развития депрессии с сопутствующими рисками, такими как суицидальное поведение, является крайне важным для предотвращения развития подобных состояний.

Медленные метаболизаторы фермента CYP 2D6. Галоперидол-Рихтер следует применять с осторожностью у пациентов с замедленным метаболизмом цитохрома P450 (CYP) 2D6 и в случае одновременного приема ингибиторов CYP 3A4.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Умеренное количество данных о применении галоперидола у беременных (более 400 случаев беременности с известным результатом) не подтверждают тератогенное действие, фетотоксичность или неонатальную токсичность. Однако описаны отдельные случаи врожденных дефектов развития на фоне применения галоперидола в сочетании с другими лекарственными средствами во время беременности. Исследования на животных продемонстрировали токсическое влияние на репродуктивную функцию. В качестве меры предотвращения рекомендуется избегать применения препарата Галоперидол-Рихтер во время беременности.

Новорожденные, матери которых принимали антипсихотические препараты (включая галоперидол) в течение III триместра беременности, находятся в группе риска развития побочных эффектов, включая экстрапирамидные симптомы и/или синдром отмены, которые могут отличаться по тяжести и длительности после рождения. Сообщалось о случаях ажитации, гипертензии, гипотензии, тремора, сонливости, дыхательной недостаточности или нарушения вскармливания. Итак, следует тщательно контролировать состояние таких новорожденных.

Период кормления грудью. Галоперидол проникает в грудное молоко.

Галоперидол в небольших количествах выявляют в плазме крови и моче новорожденных, получавших грудное молоко женщин, принимавших галоперидол. Информации о влиянии галоперидола на организм младенцев, находящихся на грудном вскармливании, недостаточно. Решение о прекращении грудного вскармливания или отмене терапии препаратом Галоперидол-Рихтер необходимо принимать с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и преимущества лечения для женщины.

Фертильность. Галоперидол повышает концентрацию пролактина. Гиперпролактинемия может подавлять синтез гормона, который высвобождает гонадотропин (GnRH), в гипоталамусе, что вызывает снижение секреции гонадотропинов в гипофизе. Это приводит к нарушению репродуктивной функции в результате торможения синтеза половых стероидов в половых железах мужчин и женщин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Галоперидол-Рихтер оказывает умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Могут наблюдаться седативный эффект или нарушение концентрации внимания той или иной степени, особенно при применении высоких доз и в начале лечения. Эти явления могут усиливаться при приеме алкоголя. Пациентам следует рекомендовать воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами во время лечения, пока не станет известной их реакция на препарат.