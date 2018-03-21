Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections) (171416) - инструкция по применению ATC-классификация
Галоперидол Рихтер раствор для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
механизм действия. Галоперидол является антипсихотическим препаратом, относится к группе производных бутирофенона. Он является мощным антагонистом центральных рецепторов дофамина 2-го типа, в рекомендуемых дозах также проявляет низкую α1-адреноблокирующую активность, не обладает антигистаминной или антихолинергической активностью.
Фармакодинамические эффекты. Галоперидол подавляет бред и галлюцинации в результате блокады дофаминергических сигнальных путей в мезолимбических структурах головного мозга. Центральное антидофаминергическое действие проявляется в базальных ганглиях (нигростриарные узлы). Галоперидол эффективно устраняет психомоторное возбуждение, чем объясняется его благоприятное действие при маниях и других синдромах, сопровождающихся возбуждением.
Влияние на базальные ганглии, вероятно, лежит в основе нежелательных экстрапирамидных нарушений движения (дистония, акатизия, паркинсонизм).
Антидофаминергическое действие галоперидола на лактотрофные клетки передней доли гипофиза обусловлено гиперпролактинемией, возникающей вследствие устранения дофаминопосредованного тонического ингибирования секреции пролактина.
Кроме того, антидофаминергический эффект на хеморецепторы триггерной зоны объясняет эффективность препарата в отношении тошноты и рвоты.
Фармакокинетика. Абсорбция. После в/м инъекции галоперидол полностью всасывается. Cmax галоперидола в плазме крови достигается через 20–40 мин.
Распределение. Связывание с белками плазмы крови у взрослых пациентов в среднем составляет примерно 88–92%. Степень связывания с белками плазмы крови характеризуется высокой межсубъектной изменчивостью. Галоперидол быстро распределяется в различных тканях и органах, о чем свидетельствует большой объем распределения (среднее значение 8–21 л/кг после в/в ведения). Галоперидол легко проникает через ГЭБ. Он также проникает через плаценту и выделяется с грудным молоком.
Биотранформация. Галоперидол подвергается активному метаболизму в печени. Основными путями метаболизма галоперидола в организме человека является глюкуронизация, восстановление до кетонов, окислительное N-деалкилирование и образование метаболитов пиридиния. Считается, что метаболиты галоперидола существенно не влияют на его деятельность, но около 23% препарата метаболизируется путем восстановления, и обратный переход восстановленного метаболита в исходное соединение полностью исключить нельзя. В метаболизме галоперидола участвуют изоферменты цитохрома Р450 CYP 3A4 и CYP 2D6. Ингибирование или индукция фермента CYP 3A4 или ингибирование фермента CYP 2D6 может влиять на метаболизм галоперидола. Снижение активности фермента CYP 2D6 может привести к повышению концентрации галоперидола.
Элиминация. После в/м введения конечный T½ галоперидола составляет в среднем 21 ч (диапазон 13–36 ч).
Кажущийся клиренс галоперидола после экстраваскулярного введения составляет 0,9–1,5 л/ч/кг и снижается у медленных метаболизаторов изофермента CYP 2D6. Сниженная активность изофермента CYP 2D6 может привести к повышению концентрации галоперидола. Межиндивидуальная вариабельность (коэффициент вариации,%) клиренса галоперидола у пациентов с шизофренией составляла 44% в популяционном фармакокинетическом анализе. После в/м введения галоперидола 21% дозы выводится с калом и 33% — мочой. Менее 3% дозы выделяется с мочой в неизмененном виде.
Линейность/нелинейность. Существует линейная зависимость между дозой галоперидола и концентрацией в плазме крови у взрослых.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста. Концентрация галоперидола в плазме крови пациентов пожилого возраста выше, чем у взрослых пациентов молодого возраста при применении такой же дозы. Результаты небольших клинических исследований свидетельствуют о низком клиренсе и более длительном T½ галоперидола у пациентов пожилого возраста. Эти результаты соответствуют диапазону наблюдаемых колебаний фармакокинетических показателей галоперидола. Рекомендуется коррекция дозы галоперидола при применении у пациентов пожилого возраста (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациенты с почечной недостаточностью. Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику галоперидола не изучали. Около трети введенной дозы галоперидола выводится с мочой, преимущественно в виде метаболитов. Менее 3% дозы выделяется с мочой в неизмененном виде.
Считается, что метаболиты галоперидола существенно не влияют на активность галоперидола, хотя невозможно полностью исключить обратное преобразование восстановленного метаболита в исходное соединение. Несмотря на то что нарушение функции почек не должно влиять на выведение галоперидола клинически значимой степени, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с нарушением функции почек, особенно в случаях выраженной почечной недостаточности, в связи с длительным T½ галоперидола и его восстановленного метаболита и возможностью накопления (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Из-за большого объема распределения галоперидола и его связывания с белками плазмы крови с помощью диализа можно удалить крайне незначительное количество препарата.
Печеночная недостаточность. Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику галоперидола не изучали. Однако нарушение функции печени может иметь существенное воздействие на фармакокинетику галоперидола, поскольку он активно метаболизируется в печени. Для пациентов с нарушениями функции печени рекомендуется корректировать дозу и принимать меры безопасности (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взаимосвязь фармакокинетики и фармакодинамики
Терапевтические концентрации. Согласно опубликованным данным многочисленных клинических исследований, терапевтический эффект у большинства пациентов с острой или хронической формой шизофрении достигается при концентрации препарата в плазме крови от 1 до 10 нг/мл. Некоторым пациентам могут потребоваться более высокие концентрации препарата из-за высокой мижсубъективной изменчивости фармакокинетических показателей галоперидола.
У пациентов с первым приступом шизофрении терапевтический ответ может быть достигнут при концентрациях 0,6–3,2 нг/мл, основываясь на измерении занятости D2-рецепторов и предполагая, что занятость D2-рецепторов на 60–80% лучше обеспечивает достижение терапевтического ответа и ограничение экстрапирамидных симптомов. В среднем концентрацию галоперидола в этом диапазоне можно получить, применяя дозы 1–4 мг/сут.
В связи с высокой межиндивидуальной изменчивостью фармакокинетических показателей галоперидола и зависимостью эффекта от концентрации рекомендуется подбирать индивидуальную дозу галоперидола, исходя из реакции пациента на лечение с учетом того, что для достижения половины максимального ответа на лечение необходимо 5 дней. В отдельных случаях может быть целесообразным измерение концентрации галоперидола в крови.
Влияние на сердечно-сосудистою систему. Риск удлинения интервала Q–Tc повышается с увеличением дозы и концентрации галоперидола в плазме крови.
Экстрапирамидная симптоматика. Экстрапирамидные симптомы могут развиться при применении препарата в терапевтическом диапазоне доз, хотя их частота, как правило, возрастает при применении в дозах, превышающих терапевтические.
Показания Галоперидол Рихтер раствор для инъекций
взрослые:
- быстрое купирование тяжелого острого психомоторного возбуждения, связанного с психосоматическими расстройствами или маниакальными эпизодами биполярного расстройства I типа в случае неэффективности пероральной терапии;
- неотложная терапия делирия в случае неэффективности нефармакологических методов;
- лечение хореи Гентингтона легкой и средней степени тяжести, когда другие лекарственные средства неэффективны или плохо переносятся, а пероральная терапия не подходит;
- профилактика послеоперационной тошноты и рвоты у пациентов с умеренным и высоким риском, в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии, когда другие лекарственные средства неэффективны или плохо переносятся;
- комбинированная терапия послеоперационной тошноты и рвоты, когда другие лекарственные средства неэффективны или плохо переносятся.
Применение Галоперидол Рихтер раствор для инъекций
способ применения. Галоперидол-Рихтер, р-р для инъекций, предназначенный только для в/м введения.
Взрослые. Рекомендуется начинать лечение с низкой дозы. В дальнейшем дозу подбирают с учетом ответа пациента, чтобы определить минимальную эффективную дозу (см. Фармакокинетика).
Рекомендации по дозировке препарата Галоперидол-Рихтер, р-ра для инъекций, для взрослых пациентов (старше 18 лет)
Быстрое купирование тяжелого острого психомоторного возбуждения, связанного с психосоматическими расстройством или маниакальными эпизодами биполярного расстройства I типа, в случае неэффективности пероральной терапии
- 5 мг в/м.
- Можно повторять каждый 1 ч до достижения контроля симптомов.
- У большинства пациентов достаточный эффект достигается при дозе до 15 мг/сут. Максимальная суточная доза составляет 20 мг.
- Необходимость более длительного применения препарата Галоперидол-Рихтер следует оценить на ранней стадии лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Применение препарата Галоперидол-Рихтер, р-ра для инъекций, следует прекратить при наличии клинических показаний. В случае если потребуется дальнейшее лечение, необходимо начать прием галоперидола в таблетках в той же дозе (коэффициент пересчета дозы 1:1) с последующей коррекцией дозы согласно клиническому ответу.
Неотложная терапия делирия в случае неэффективности нефармакологических методов
- 1–10 мг в/м.
- Лечение следует начинать с минимально возможной дозы. В случае если нарушение сохраняется, дозу следует повышать с интервалом 2–4 ч, до достижения максимальной дозы 10 мг/сут.
Лечение хореи Гентингтона легкой и средней степени тяжести, когда другие лекарственные средства неэффективны или плохо переносятся, а пероральная терапия не подходит
- 2–5 мг в/м.
- Можно повторять каждый 1 ч до достижения контроля симптомов или максимальной суточной дозы 10 мг.
Профилактика послеоперационной тошноты и рвоты у пациентов с умеренным и высоким риском, в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии, когда другие лекарственные средства неэффективны или плохо переносятся
- 1–2 мг в/м при индукции или за 30 мин до окончания анестезии.
Комбинированная терапия послеоперационной тошноты и рвоты, когда другие лекарственные средства неэффективны или плохо переносятся
- 1–2 мг в/м.
Отмена терапии. Рекомендуется постепенно снижать дозу галоперидола (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста. Рекомендованная начальная доза галоперидола для пациентов пожилого возраста составляет половину минимальной дозы для взрослых.
В дальнейшем доза может быть подобрана в соответствии с ответом пациента на лечение. Для пациентов пожилого возраста рекомендуется осторожное и постепенное повышение дозы.
Максимальная суточная доза составляет 5 мг.
Дозы более 5 мг/сут можно рассматривать только для пациентов, которые переносят более высокие дозы, и только после повторной оценки индивидуального соотношения пользы и риска для пациента.
Пациенты с почечной недостаточностью. Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику галоперидола не изучали. Коррекция дозы не рекомендуется, но при лечении пациентов с почечной недостаточностью следует соблюдать осторожность.
Однако пациентам с выраженной почечной недостаточностью может потребоваться более низкая начальная доза с последующим повышением дозы с меньшим шагом и через более длительные интервалы, чем пациентам с нормальной функцией почек (см. Фармакокинетика).
Пациенты с печеночной недостаточностью. Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику галоперидола не изучали. Поскольку галоперидол подвергается активному метаболизму в печени, рекомендуется снижать начальную дозу в два раза и повышать ее с меньшим шагом и через более длительные интервалы, чем в случае нормальной функции печени (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика).
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Галоперидол-Рихтер, р-ра для инъекций, у детей и подростков (до 18 лет) не установлены. Данные отсутствуют.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных компонентов препарата.
Кома.
Угнетение ЦНС.
Болезнь Паркинсона.
Деменция с тельцами Леви.
Прогрессирующий супрануклеарный паралич.
Удлинение интервала Q–Tс в анамнезе или врожденный синдром удлиненного интервала Q–T.
Недавно перенесенный острый инфаркт миокарда.
Декомпенсированная сердечная недостаточность.
Желудочковая аритмия или полиморфная желудочковая тахикардия типа пируэт в анамнезе.
Некомпенсированная гипокалиемия.
Одновременное применение лекарственного средства, вызывающего удлинение интервала Q–T (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
безопасность галоперидола оценивалась у 284 пациентов, получавших галоперидол, в 3 плацебо-контролируемых исследованиях, и у 1295 пациентов, получавших галоперидол в рамках 16 двойных слепых клинических исследований с активным препаратом сравнения. По объединенным данным по безопасности, полученным в этих клинических исследованиях, наиболее часто регистрировались такие нежелательные реакции: экстрапирамидные расстройства (34%), бессонница (19%), возбуждение (15%), гиперкинезия (13%), головная боль (12%), психические расстройства (9%), депрессия (8%), увеличение массы тела (8%), тремор (8%), гипертонус (7%), ортостатическая гипотензия (7%), дистония (6%) и сонливость (5%).
В таблице ниже побочные реакции перечислены в следующем порядке:
- зарегистрированы в клинических исследованиях галоперидола;
- зарегистрированы в клинических исследованиях галоперидола деканоата и связанные с действующим веществом;
- известные из опыта послерегистрационного применения галоперидола и галоперидола деканоата.
Частота побочных реакций определена на основе данных клинических или эпидемиологических исследований галоперидола и представлена в соответствии с такой классификацией: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота не установлена (не может быть оценена по имеющимся данным).
В каждой частотной категории побочные реакции распределены в соответствии с системами органов в порядке снижения серьезности.
|Системы органов
|Частота побочных реакций
|Очень часто
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Частота не установлена
|Нарушения со стороны крови и лимфатической системы
|Лейкопения
|Панцитопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, нейтропения
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность
|Анафилактическая реакция
|Нарушения со стороны эндокринной системы
|Гиперпролактинемия
|Нарушение секреции АДГ
|Нарушение метаболизма и питания
|Гипогликемия
|Психические нарушения
|Ажитация, бессонница
|Психотические нарушения, депрессия
|Спутанность сознания, потеря либидо, снижение либидо, беспокойство
|Нарушения со стороны нервной системы
|Экстрапирамидные нарушения, гиперкинезия, головная боль
|Поздняя дискинезия, акатизия, брадикинезия, дискинезия, дистония, гипокинезия, гипертензия, головокружение, сонливость, тремор
|Судороги, паркинсонизм, седативный эффект, непроизвольные сокращения мышц
|Злокачественный нейролептический синдром, моторная дисфункция, нистагм
|Акинезия, ригидность по типу «зубчатого колеса», маскообразное лицо
|Нарушения со стороны органа зрения
|Окулогирный криз, нарушение зрения
|Расплывчатость зрения
|Нарушения со стороны сердца
|Тахикардия
|Фибрилляция желудочков, тахикардия типа пируэт, желудочковая тахикардия, экстрасистолия
|Сосудистые нарушения
|Артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия
|Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Одышка
|Бронхоспазм
|Отек гортани, ларингоспазм
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Тошнота, рвота, запор, сухость во рту, повышенное слюноотделение
|Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
|Отклонение от нормы функциональных проб печени
|Гепатит, желтуха
|Острая печеночная недостаточность, холестаз
|Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь
|Реакция фоточувствительности, крапивница, зуд, гипергидроз
|Ангионевротический отек, эксфолиативный дерматит, лейкоцитокластический васкулит
|Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Кривошея, ригидность мышц, спазмы мышц, скованность опорно-двигательного аппарата
|Тризм, подергивания мышц
|Рабдомиолиз
|Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей
|Задержка мочи
|Беременность, послеродовые и перинатальные состояния
|Синдром отмены у новорожденных (см. Применение в период беременности и кормления грудью)
|Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Эректильная дисфункция
|Аменорея, галакторея, дисменорея, боль в молочных железах, дискомфорт в молочных железах
|Меноррагия, нарушение менструального цикла, сексуальная дисфункция
|Приапизм, гинекомастия
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Гипертермия, отек, нарушение походки
|Внезапная смерть, отек лица, гипотермия
|Лабораторные показатели
|Увеличение массы тела, уменьшение массы тела
|Удлинение интервала Q–T на ЭКГ
Дополнительная информация
Удлинение интервала Q–T на ЭКГ, желудочковая аритмия (фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия), полиморфная желудочковая тахикардия типа пируэт и внезапная смерть были зарегистрированы при применении галоперидола.
Эффекты, характерные для класса антипсихотических препаратов. При применении антипсихотических препаратов зарегистрированы случаи остановки сердца.
При применении антипсихотических препаратов отмечались случаи венозной тромбоэмболии, включая тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен. Их частота не установлена.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. Важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях в период постмаркетингового наблюдения. Это дает возможность осуществлять контроль за соотношением польза/риск для лекарственных средств. Работники здравоохранения должны сообщать о подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
повышение смертности у пациентов пожилого возраста с деменцией. У пациентов с психическими расстройствами, принимающих антипсихотические препараты, в том числе галоперидол, зарегистрированы единичные случаи внезапной смерти (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
У пациентов пожилого возраста с психозом на фоне деменции, получающих антипсихотические препараты, отмечается повышенный риск летального исхода. Анализ исследований (модальная продолжительность 10 нед) в основном с участием пациентов, принимавших атипичные антипсихотические препараты, выявил, что риск летального исхода у пациентов, получавших лечение, в 1,6–1,7 раза превышает таковой у пациентов, принимавших плацебо. В ходе 10-недельного контролируемого исследования частота летальных исходов у пациентов, получавших лечение, составила около 4,5%, а в группе плацебо — около 2,6%. Хотя причины смерти были различными, большинство летальных случаев представляли собой сердечно-сосудистые (например сердечная недостаточность, внезапная смерть) или инфекционные (например пневмония). Наблюдательные исследования дают основания полагать, что применение галоперидола у пациентов пожилого возраста также связано с повышенной смертностью. Эта связь может быть более выражена при применении галоперидола, чем при приеме атипичных антипсихотических препаратов; отчетливо проявляется в первые 30 дней после начала лечения и сохраняется не менее 6 мес. Насколько это зависит от применяемого лекарственного средства, а в какой — от характеристик пациента, еще не выяснено.
Галоперидол-Рихтер, р-р для инъекций, не предназначен для лечения нарушений поведения, связанных с деменцией.
Действие на сердечно-сосудистую систему. При применении галоперидола, кроме редких сообщений о внезапной смерти, зарегистрированы единичные случаи удлинения интервала Q–T и/или желудочковой аритмии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Риск указанных расстройств возрастает при применении высоких доз препарата, в случае достижения высоких концентраций препарата в плазме крови у пациентов, склонных к таким нарушениям, или при парентеральном применении, особенно при в/в введении.
Галоперидол-Рихтер, р-р для инъекций, предназначен только для в/м введения. Однако при введении галоперидола в/в необходим постоянный ЭКГ-контроль для выявления удлинения интервала Q–Tc и желудочковых аритмий.
Рекомендуется соблюдать осторожность при применении у пациентов с брадикардией, заболеваниями сердца, удлинением интервала Q–Tc в семейном анамнезе или со злоупотреблением алкоголем в больших дозах в анамнезе. Также осторожность необходима при лечении пациентов с потенциально высокими концентрациями препарата в плазме крови (см. ООСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Медленные метаболизаторы фермента CYP 2D6).
До начала лечения рекомендуется сделать исходную ЭКГ. В ходе терапии следует оценить необходимость контроля ЭКГ с целью выявления удлинения интервала Q–Tc и желудочковых аритмий у всех пациентов. Постоянный контроль ЭКГ необходим при повторном введении препарата. У пациентов, которым Галоперидол-Рихтер, р-р для инъекций, был предназначен для профилактики или лечения послеоперационной тошноты и рвоты, постоянный контроль ЭКГ рекомендуется проводить в течение 6 ч после инъекции.
Во время терапии дозу нужно снизить в случае удлиненного интервала Q–Tc. Галоперидол следует немедленно отменить, если интервал Q–Tc превышает 500 мс.
Нарушения электролитного баланса, такие как гипокалиемия и гипомагниемия, повышают риск развития желудочковых аритмий и должны быть откорректированы до начала лечения галоперидолом. Поэтому рекомендуется предварительный и периодический контроль концентраций электролитов.
Также зарегистрированы тахикардия и артериальная гипотензия (в том числе ортостатическая гипотензия) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При назначении галоперидола пациентам с артериальной гипотензией или ортостатической гипотензией рекомендуется соблюдать осторожность.
Цереброваскулярные события. В рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях при применении некоторых атипичных антипсихотических препаратов у пациентов с деменцией отмечалось повышение риска возникновения цереброваскулярных побочных эффектов примерно в 3 раза. В наблюдательных исследованиях, в которых сравнивалась частота инсульта у пациентов пожилого возраста, получавших любой антипсихотическое препарат, и у пациентов, не принимавших таких лекарственных средств, выявлена повышенная частота инсульта в первой группе пациентов. Эта частота может быть выше при применении всех бутирофенонов, включая галоперидол. Механизм повышения риска неизвестен. Нельзя исключить повышение риска у других пациентов. Галоперидол-Рихтер следует применять с осторожностью у пациентов с фактором риска развития инсульта.
Злокачественный нейролептический синдром. Применение галоперидола ассоциируется с развитием злокачественного нейролептического синдрома — редкой реакции по типу идиосинкразии, характеризующейся гипертермией, генерализованной ригидностью, вегетативной лабильностью, нарушением сознания и повышением активности КФК в плазме крови. Ранним признаком данного синдрома часто является гипертермия. С появлением этих симптомов следует немедленно прервать лечение антипсихотическими препаратами и в условиях тщательного наблюдения начать соответствующую поддерживающую терапию.
Поздняя дискинезия. Поздняя дискинезия может возникать у некоторых пациентов при длительном применении или отмене препарата. Синдром главным образом характеризуется непроизвольными ритмическими движениями языка, лица, рта или челюсти. Эти признаки у некоторых больных отмечаются постоянно. Синдром может маскироваться, когда восстанавливают курс терапии, повышают дозу или назначают другой антипсихотическое препарат. При появлении симптомов поздней дискинезии необходимо рассмотреть возможность отмены всех антипсихотических препаратов, включая Галоперидол-Рихтер.
Экстрапирамидные симптомы. Могут возникать экстрапирамидные симптомы, например тремор, ригидность, гиперсаливация, брадикинезия, акатизия и острая дистония.
Применение галоперидола ассоциируется с развитием акатизии, которая характеризуется субъективно неприятным или тревожным беспокойством и необходимостью все время быть в движении и часто сопровождается невозможностью сидеть или стоять спокойно. Наиболее вероятным является развитие акатизии в течение первых нескольких недель лечения. Для пациентов с такими симптомами повышение дозы может быть вредным.
Острая дистония может возникнуть в течение первых нескольких дней лечения препаратом Галоперидол-Рихтер, но также сообщалось о более позднем ее начале или развитии после повышения дозы. Симптомами дистонии могут быть, но не ограничиваются ими: кривошея, ужимки, спазм жевательных мышц (тризм), выпячивание языка и необычные движения глаз, включая окулогирный криз. У пациентов мужского пола и лиц более молодого возраста риск развития таких реакций выше. Развитие острой дистонии может требовать отмены препарата.
При необходимости купирования экстрапирамидных симптомов можно применять противопаркинсонические препараты с антихолинергическим действием, однако их назначение в обычной практике как профилактическое мероприятие не рекомендуется. Если нужно одновременное лечение антипаркинсоническим препаратом, возможно, для такой терапии придется отменить Галоперидол-Рихтер, если назначенный препарат выводится быстрее, чем галоперидол, чтобы избежать развития или обострения экстрапирамидных симптомов. При одновременном применении антихолинергических, в том числе противопаркинсонических средств, с препаратом Галоперидол-Рихтер необходимо помнить о возможности повышения внутриглазного давления.
Приступы/судороги. Сообщалось, что применение галоперидола может вызвать судороги.
Лечение больных эпилепсией или больных с повышенной склонностью к судорожным состояниям (например синдром отмены при алкоголизме или церебральные нарушения) требует осторожности.
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей. Поскольку галоперидол метаболизируется в печени, рекомендуется снижение дозы и соблюдение мер предосторожности при лечении пациентов с печеночной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ и Фармакодинамика). Сообщалось об отдельных случаях нарушения функции печени или гепатита, чаще всего холестатического (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Нарушения со стороны эндокринной системы. Тироксин может усилить токсичность галоперидола. Антипсихотическую терапию у пациентов с гипертиреозом следует применять с осторожностью и только в сочетании с терапией, направленной на достижение эутиреоидного состояния.
Гормональные эффекты антипсихотических нейролептических препаратов включают гиперпролактинемию, которая может привести к галакторее, гинекомастии и олиго- или аменорее (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Исследование культур тканей показывает, что пролактин может стимулировать рост опухолевых клеток молочной железы у человека. Хотя четкой связи между применением антипсихотических препаратов и раком молочной железы у человека в клинических и эпидемиологических исследованиях не выявлено, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с соответствующим медицинским анамнезом. У пациентов с исходной гиперпролактинемией и пациентов с возможными пролактинзависимыми опухолями Галоперидол-Рихтер необходимо применять с осторожностью.
Очень редко сообщалось о случаях гипогликемии и синдрома неадекватной секреции АДГ (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Венозная тромбоэмболия. При применении антипсихотических препаратов сообщалось о случаях возникновения венозной тромбоэмболии. Поскольку у пациентов, получающих лечение антипсихотическими средствами, часто присутствуют приобретенные факторы риска развития венозной тромбоэмболии, которые должны быть выявлены до начала и в ходе лечения галоперидолом, также необходимо принять профилактические меры.
Ответ на лечение и отмена препарата. При шизофрении ответ на лечение антипсихотическими препаратами может быть отсрочен.
В случае отмены антипсихотических препаратов симптомы, связанные с основным заболеванием, могут не обновляться и не проявляться в течение нескольких недель или месяцев.
Были очень редкие сообщения об острых симптомах отмены (включая тошноту, рвоту и бессонницу), возникших после резкого прекращения применения антипсихотических препаратов в высоких дозах. Рекомендуется постепенное снижение дозы в качестве меры предотвращения.
Пациенты с депрессией. Не рекомендуется применять Галоперидол-Рихтер в качестве монотерапии у пациентов с преобладанием симптомов депрессии. Его можно комбинировать с антидепрессантами для лечения состояний, характеризующихся сочетанием депрессии и психоза (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Переход от мании к депрессии. Существует риск перехода мании в депрессию у пациентов, получающих лечение по поводу маниакальных эпизодов биполярного расстройства. Тщательное наблюдение за пациентами относительно развития депрессии с сопутствующими рисками, такими как суицидальное поведение, является крайне важным для предотвращения развития подобных состояний.
Медленные метаболизаторы фермента CYP 2D6. Галоперидол-Рихтер следует применять с осторожностью у пациентов с замедленным метаболизмом цитохрома P450 (CYP) 2D6 и в случае одновременного приема ингибиторов CYP 3A4.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Умеренное количество данных о применении галоперидола у беременных (более 400 случаев беременности с известным результатом) не подтверждают тератогенное действие, фетотоксичность или неонатальную токсичность. Однако описаны отдельные случаи врожденных дефектов развития на фоне применения галоперидола в сочетании с другими лекарственными средствами во время беременности. Исследования на животных продемонстрировали токсическое влияние на репродуктивную функцию. В качестве меры предотвращения рекомендуется избегать применения препарата Галоперидол-Рихтер во время беременности.
Новорожденные, матери которых принимали антипсихотические препараты (включая галоперидол) в течение III триместра беременности, находятся в группе риска развития побочных эффектов, включая экстрапирамидные симптомы и/или синдром отмены, которые могут отличаться по тяжести и длительности после рождения. Сообщалось о случаях ажитации, гипертензии, гипотензии, тремора, сонливости, дыхательной недостаточности или нарушения вскармливания. Итак, следует тщательно контролировать состояние таких новорожденных.
Период кормления грудью. Галоперидол проникает в грудное молоко.
Галоперидол в небольших количествах выявляют в плазме крови и моче новорожденных, получавших грудное молоко женщин, принимавших галоперидол. Информации о влиянии галоперидола на организм младенцев, находящихся на грудном вскармливании, недостаточно. Решение о прекращении грудного вскармливания или отмене терапии препаратом Галоперидол-Рихтер необходимо принимать с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и преимущества лечения для женщины.
Фертильность. Галоперидол повышает концентрацию пролактина. Гиперпролактинемия может подавлять синтез гормона, который высвобождает гонадотропин (GnRH), в гипоталамусе, что вызывает снижение секреции гонадотропинов в гипофизе. Это приводит к нарушению репродуктивной функции в результате торможения синтеза половых стероидов в половых железах мужчин и женщин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Галоперидол-Рихтер оказывает умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Могут наблюдаться седативный эффект или нарушение концентрации внимания той или иной степени, особенно при применении высоких доз и в начале лечения. Эти явления могут усиливаться при приеме алкоголя. Пациентам следует рекомендовать воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами во время лечения, пока не станет известной их реакция на препарат.
Взаимодействия
исследования взаимодействия проводились только с участием взрослых.
Влияние на сердечно-сосудистую систему
Галоперидол-Рихтер противопоказан в комбинации с лекарственными средствами, которые пролонгируют интервал Q–Tс (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Примерами таких препаратов являются:
- антиаритмические препараты класса IА (например дизопирамид, хинидин);
- антиаритмические препараты класса III (например амиодарон, дофетилид, дронедарон, ибутилид, соталол);
- некоторые антидепрессанты (например циталопрам, эсциталопрам);
- некоторые антибиотики (например азитромицин, кларитромицин, эритромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, телитромицин);
- другие антипсихотические средства (например производные фенотиазина, сертиндол, пимозид, зипразидон);
- некоторые противогрибковые средства (например пентамидин);
- некоторые противомалярийные препараты (например галофантрин);
- некоторые препараты, влияющие на ЖКТ (например доласетрон);
- некоторые лекарственные средства, применяемые при лечении рака (например торемифен, вандетаниб);
- некоторые другие лекарственные средства (например бепридил, метадон).
Этот список не является исчерпывающим.
Рекомендуется соблюдать осторожность при применении препарата Галоперидол-Рихтер в комбинации с лекарственными средствами, которые вызывают нарушения электролитного баланса (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лекарственные средства, которые могут повысить концентрацию галоперидола в плазме крови
Метаболизм галоперидола осуществляется несколькими путями (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Основной путь — глюкуронизация и восстановление до кетонов. Также в метаболизме участвует система ферментов цитохрома Р450, особенно CYP 3A4 и в меньшей степени CYP 2D6. Подавление этих путей метаболизма другим лекарственным средством или снижение активности изофермента CYP 2D6 может привести к повышению концентрации галоперидола. Возможен аддитивный эффект подавления активности изофермента CYP 3A4 и снижение активности изофермента CYP 2D6 (см. Фармакокинетика). С учетом ограниченной и иногда противоречивой информации потенциальное повышение концентрации галоперидола в плазме крови при одновременном приеме ингибитора изофермента CYP 3A4 и/или CYP 2D6 может достигать от 20 до 40%, хотя в некоторых случаях зарегистрировано повышение до 100%. Примерами лекарственных средств, которые могут привести к повышению концентрации галоперидола в плазме крови (на основе клинического опыта или механизмов межлекарственного взаимодействий), являются:
- ингибиторы изофермента CYP 3A4: альпразолам, флувоксамин, индинавир, итраконазол, кетоконазол, нефазодон, позаконазол, саквинавир, верапамил, вориконазол;
- ингибиторы изофермента CYP 2D6: бупропион, хлорпромазин, дулоксетин, пароксетин, прометазин, сертралин, венлафаксин;
- комбинированные ингибиторы изоферментов CYP 3A4 и CYP 2D6: флуоксетин, ритонавир;
- препараты с неустановленным механизмом действия: буспирон.
Этот список не является исчерпывающим.
Повышение концентрации галоперидола в плазме крови может увеличить риск нежелательных явлений, в том числе удлинение интервала Q–Tc (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Удлинение интервала Q–Tc отмечалось при применении галоперидола в комбинации с ингибиторами метаболизма — кетоконазолом (400 мг/сут) и пароксетином (20 мг/сут).
Пациентам, принимающим галоперидол в сочетании с такими лекарственными средствами, рекомендуется проводить мониторинг симптомов усиления или удлинения фармакологического действия галоперидола и при необходимости дозу Галоперидола-Рихтер снизить.
Лекарственные средства, которые могут снизить концентрацию галоперидола в плазме крови
Одновременное применение галоперидола с мощными индукторами изофермента CYP 3A4 может постепенно привести к снижению концентрации галоперидола в плазме крови до такой степени, что может снизиться эффективность галоперидола. Примерами таких препаратов являются: карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин, зверобой (Hypericum perforatum).
Перечень не является исчерпывающим.
Индукция ферментов может отмечаться уже через несколько дней лечения. Максимальная индукция ферментов, как правило, наблюдается примерно через 2 нед и может сохраняться в течение такого же времени после прекращения терапии лекарственным средством. При одновременном применении индукторов фермента CYP 3A4 рекомендуется наблюдать за пациентом и при необходимости повысить дозу препарата Галоперидол-Рихтер. После отмены приема индуктора изофермента CYP 3A4 концентрация галоперидола может постепенно возрасти, следовательно, может возникнуть необходимость снижения дозы Галоперидола-Рихтер.
Известно, что вальпроат натрия подавляет глюкуронизацию, но не влияет на концентрацию галоперидола в плазме крови.
Влияние галоперидола на другие препараты
Галоперидол может усиливать действие средств, угнетающих ЦНС, в том числе алкоголя, снотворных, седативных препаратов и сильнодействующих анальгетиков. Также отмечалось усиление действия на ЦНС при комбинации с метилдопой.
Галоперидол может проявлять антагонизм к действию эпинефрина (адреналина) и других симпатомиметических лекарственных средств (например стимуляторов, таких как амфетамины) и приводить к изменению антигипертензивного действия блокаторов, таких как гуанетидин.
Галоперидол может ослаблять действие леводопы и других агонистов дофамина.
Галоперидол является ингибитором изофермента 2D6. Галоперидол угнетает метаболизм трициклических антидепрессантов (например имипрамина, дезипрамина), тем самым способствуя повышению их концентрации в плазме крови.
Другие формы взаимодействия
В редких случаях при одновременном применении солей лития и галоперидола возникали следующие симптомы: энцефалопатия, экстрапирамидные симптомы, поздняя дискинезия, злокачественный нейролептический синдром, острый мозговой синдром и кома. Большинство из этих симптомов обратимы. Являются ли эти симптомы проявлением определенной нозологической формы, не ясно.
Однако рекомендуется немедленно прекратить терапию солями лития и галоперидолом, если возникают такие симптомы.
Установлен антагонизм галоперидола относительно антикоагулянта фениндиона.
Передозировка
симптомы. Передозировка галоперидола проявляется усилением известных фармакологических и побочных эффектов. Наиболее выраженными симптомами являются: тяжелые экстрапирамидные реакции, артериальная гипотензия и седативный эффект. Экстрапирамидная реакция проявляется ригидностью мышц и генерализованным или локальным тремором. Наряду с артериальной гипотензией также возможно развитие АГ.
В экстремальных случаях возможно коматозное состояние с угнетением дыхания и артериальной гипотензией, которая может быть достаточно тяжелой, с развитием шокоподобного состояния.
Необходимо учесть риск развития желудочковых аритмий, возможно связанных с удлинением интервала Q–Tc.
Лечение. Специфического антидота не существует. Проводится поддерживающая терапия. Эффективность активированного угля не установлена. Диализ при лечении передозировки не рекомендуется, так как при его проведении удаляется очень незначительное количество галоперидола (см. Фармакокинетика).
Проходимость дыхательных путей у пациентов в состоянии комы необходимо обеспечить с помощью орофарингеального воздуховода или эндотрахеальной трубки. При угнетении дыхания может потребоваться ИВЛ.
Рекомендуется мониторинг ЭКГ и показателей жизненно важных функций до восстановления нормальной ЭКГ. Для лечения тяжелых аритмий рекомендуются соответствующие антиаритмические мероприятия.
Артериальную гипотензию и сосудистый коллапс можно компенсировать в/в введением жидкости, плазмы или концентрированного альбумина, а также введением сосудосуживающих средств, таких как допамин или норэпинефрин. Эпинефрин применять запрещено, поскольку в сочетании с галоперидолом может вызвать выраженную артериальную гипотензию.
В случае развития тяжелых экстрапирамидных симптомов рекомендуется парентеральное введение противопаркинсонических препаратов.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия света при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.