Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,50
Экономия при брони: -9,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
158,34
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
172,01
Экономия при брони: -11,32 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
168,34
Экономия при брони: -9,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
165,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
6.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,34
Экономия при брони: -7,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,40
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
85,24
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Ореховатская, 10
6.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
163,50
Экономия при брони: -2,00 грн