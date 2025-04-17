Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,67
Экономия при брони: -8,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
158,31
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
166,23
Экономия при брони: -9,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
159,10
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
163,80
Экономия при брони: -10,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
165,52
Экономия при брони: -10,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111
4.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Соборная, 60
19.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
33.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
161,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 99-Б
38.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Немиров, ул. Евдокименко, 22
38.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 12
53.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
101.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
165,18
Экономия при брони: -5,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
106.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Глебова, 11
110.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
159,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
113.2 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter