Галоперидол–Рихтер раствор для инъекций (Haloperidol-Richter solution for injections)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
160,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
168,53
Экономия при брони: -8,58 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,33
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
160,90
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
161,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
171,13
Экономия при брони: -9,69 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
168,11
Экономия при брони: -9,41 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Десна, ул. Довженко Александра, 44-А/4-Г
72.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека копейка
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
100,46
Экономия при брони: -6,59 грн
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
157,82
Экономия при брони: -8,57 грн
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
155,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
84,30
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
164,58
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Галоперидол-Рихтер раствор для инъекций 5 мг ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
163,50
Экономия при брони: -1,30 грн